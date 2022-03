Afrique: Beaucoup plus d'investissements nécessaires dans l'assainissement au Sénégal

communiqué de presse

A la veille du 9ème Forum mondial de l'eau, l'UNICEF au Sénégal appelle à davantage d'investissements pour intensifier l'approche d'assainissement total piloté par la communauté dans le pays

DAKAR (Sénégal) - 21 mars 2022 - L'UNICEF au Sénégal saisit la grande mobilisation et l'attention autour du 9ème Forum mondial de l'eau, tenu à Dakar, pour appeler à un plus grand investissement dans l'assainissement dans le pays. Selon les dernières données officielles (EDS-2017), seul un ménage sur deux (49%) dispose de toilettes améliorées et plus de 2,5 millions de personnes, notamment en milieu rural, pratiquent encore la défécation à l'air libre dans le pays.

"Un mauvais assainissement expose les enfants au risque de maladies infantiles et de malnutrition qui peuvent avoir un impact sur leur développement, leur apprentissage et, plus tard dans la vie, leurs opportunités économiques", déclare Silvia Danailov, Représentante de l'UNICEF au Sénégal. "Sans services d'assainissement de base, les gens n'ont d'autre choix que d'utiliser des latrines inadéquates ou de pratiquer la défécation à l'air libre, ce qui présente un risque pour la santé et les moyens de subsistance."

Tout en reconnaissant les progrès récents et le leadership et l'engagement solides du gouvernement dans l'intensification de l'assainissement total piloté par la communauté au Sénégal, un soutien financier supplémentaire est nécessaire pour aider le pays à mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. Le soutien actuel dépend fortement du financement de l'UNICEF.

L'UNICEF a aidé le gouvernement à élaborer une feuille de route pour un Sénégal sans défécation à l'air libre et un guide pour sa mise en œuvre. L'appui financier fourni par l'UNICEF s'élève à 4,5 millions de dollars.

Introduit dans le pays en 2009, l'Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) est une stratégie simple et extrêmement efficace qui repose sur un changement de comportement positif de la part des communautés convaincues que la défécation à l'air libre conduit à la contamination et à la maladie et apporte ce changement crucial pour mettre fin à la défécation à l'air libre.

Depuis le début du programme, un total de 1,8 million de personnes issues de 4 300 villages ont abandonné la défécation à l'air libre dans le pays grâce à la stratégie ATPC. L'institutionnalisation de l'approche ATPC – en travaillant avec d'autres secteurs, notamment la santé, l'éducation, la nutrition, l'enregistrement des naissances et la protection sociale, a contribué à renforcer l'adhésion des communautés à l'approche. Avec l'appui de l'UNICEF, plus de 6 000 des 11 000 villages ciblés ont déjà déclenché l'approche dans le pays.

"Le moment est venu d'accélérer et de mettre à l’échelle l'approche. L'UNICEF appelle à une action rapide et à un "financement solide" pour combler les lacunes et atteindre les plus vulnérables. Sans un soutien supplémentaire, nous n'atteindrons pas l'objectif de rendre le Sénégal sans défécation à l'air libre d'ici 2030", a ajouté Mme Danailov.

Le Sénégal a réalisé des progrès dans l'expansion des sources d'approvisionnement en eau salubre. 8 ménages sur 10 ont accès à l'eau potable à partir d'une source améliorée. Cependant, de fortes disparités existent encore entre les régions. Dans les régions de Sedhiou (25,6%) et de Kolda (23,5%), environ 1 ménage sur 4 n'a pas accès à des sources d'eau améliorées.

