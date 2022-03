Maroc: La 18ème édition du Forum GENI entreprises prévue les 23 et 24 mars à l'ENSIAS

La 18ème édition du Forum GENI entreprises se tiendra les 23 et 24 mars à l'Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS) sous le thème "L'ingénieur marocain au cœur du nouveau modèle de développement à l'ère de la digitalisation, de l'innovation et de l'accélération industrielle".

Ce forum a pour finalité de jouer le rôle d'un pont entre les étudiants et le monde professionnel, de rapprocher les jeunes ambitieux, en recherche active de stages ou d'offres d'emploi, des entreprises et de les aider à décrocher les opportunités dont ils rêvent, rapporte la MAP citant un communiqué des organisateurs.

"Conscients de l'importance des stages dans la carrière des étudiants et de la valeur qu'ils ajoutent à l'édifice de leurs cursus, les élèves ingénieurs de trois grandes écoles d'ingénieurs, l'ENSIAS, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) et l'Institut national des postes et télécommunications (INPT) se réunissent chaque année, dans le cadre du Forum GENI entreprises, pour leur faciliter la tâche", rappellent les organisateurs.

A travers des simulations d'entretien, des corrections de CV, des tables rondes, des échanges réels entre étudiants et entreprises, ce forum constitue un tremplin vers le monde professionnel, ajoute la même source.

Cette édition sera honorée par la présence de Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de Ghita Mezzour, ministre déléguée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, d'Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Ahmed Lahlimi Alami, le haut-commissaire au plan.

Le Forum GENI entreprises, connaîtra la présence de plus de 30 entreprises, ce qui le rend, par ailleurs, le carrefour d'affaires de référence d'une panoplie d'organismes du secteur de l'informatique.

S'agissant du thème choisi pour cette édition, celui-ci met en avant le rôle grandiose des différentes écoles d'ingénieurs dans l'accompagnement des futurs ingénieurs pour aller de pair avec le nouveau modèle du développement visant la redynamisation de l'économie marocaine, l'instauration de l'inclusion, la durabilité et la crédibilité et la mise en œuvre d'un plan de réforme des secteurs vitaux, fait savoir le communiqué.

"En effet, avec le contexte national marqué par la persistance de Covid-19, ainsi que par l'émergence des signes de croissance et de relance économique, la revue et la mise en œuvre du modèle de développement se sont avérés une nécessité exigeant la collaboration de tous et reposant sur l'implication d'ingénieurs expérimentés afin d'aller de pair avec l'évolution du Maroc de demain", conclut le communiqué.