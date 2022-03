Afrique de l'Ouest: Hévéaculture/Accroissement de la production ghanéenne - Le groupe ivoirien Sifca rassure le président Nana Akufo-Addo

Le Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a reçu, le 15 mars 2022, le Comité exécutif du Groupe Sifca et les responsables de sa filière Hévéa.

MM. Alassane Doumbia et Pierre Billon qui conduisaient la délégation, ont assuré aux autorités Ghanéennes de l'engagement constant du Groupe ivoirien à renforcer ses activités, afin d'accroitre la production de caoutchouc naturel usiné au Ghana.

Le Président du Conseil d'Administration du Groupe Sifca? Alassane Doumbia a révélé tout le potentiel de l'activité hévéicole, profitable à l'économie nationale et aux petits planteurs, sur le modèle identique à celui développé par le Groupe en Côte d'Ivoire. Il faut indiquer que le Ghana constitue déjà un important marché au regard des investissements et des 50000 emplois (directs et indirects) générés par Sifca.

Au Ghana, le Sifca investit régulièrement dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau potable, au profit des 90 communautés rurales des régions de l'Ouest, du Centre et de l'Est du pays.

Il faut noter que MM. Doumbia et Billon ont exprimé toute leur gratitude aux autorités ghanéennes pour avoir toujours créé les bonnes conditions d'exercice du Ghana Rubber Estates Ltd (Grel), ainsi que pour tous les appuis dont l'Entreprise a pu bénéficier depuis sa création en 1996. La visite des deux responsables du champion agro-industriel ouest-africain qui a fait un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, intervient après l'inauguration en 2020 de la 2ème usine au Ghana du (Ghana Rubber Estates Ltd Grel), filiale de SIFCA.

Fort de 32000 employés, le Groupe est présent dans six pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Sénégal, Nigéria, France), à travers dix filiales dont certaines sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan (BRVM).