Soudan: Daglo appelle les tribus Beja à s'unir

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén Muohammed Hamdan Daglo, a appelé toutes les tribus Beja en général à unir les rangs et à élever l'esprit national pour le progrès du pays.

Lors de son allocution à Al-Bani Amer et à la jeunesse d'Al-Habbab à Dar Al-Bani Amer hier soir, Daglo a affirmé la nécessité d'oublier le passé et de considérer l'intérêt supérieur pour la coexistence de toutes les tribus de l'Est coexistent, indiquant la création de problèmes entre tribus par les politiciens.

Daglo a souligné les décisions d'honneur rendues par le président du Conseil souverain de transition, soulignant la nécessité d'une coexistence pacifique avec les tribus frontalières avec le Soudan.

Daglo a indiqué que les comités formés pour la réparation et la frontière administrative sont capables de résoudre tous les problèmes, mettant en garde contre la sédition, saluant le document de bonne volonté signé.

Daglo a mis l'accent sur la passation du pouvoir après un accord national qui conduit aux élections, soulignant que tout discours négatif à cet égard est inacceptable.

Il a affirmé aux jeunes d'Al-Bunni Amer et d'Al-Habbab qu'ils ne se tiendront avec aucune tribu contre l'autre, avec le travail et la coordination les uns avec les autres pour renoncer au racisme, au tribalisme et au régionalisme.

Le gouverneur par intérim de l'État de la mer Rouge, Ali Abdullah Adrob, s'est pour sa part engagé à éliminer la division entre les tribus et à aller de l'avant, soulignant qu'il fallait rassembler tous les chefs des tribus Beja pour se réconcilier entre elles.