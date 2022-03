Soudan: Daglo - Accord conclu sur la matrice pour remédier aux lacunes des ports maritimes

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que sa visite dans l'État de la mer Rouge, qui a duré cinq jours, a été réussie et fructueuse, au cours de laquelle il a passé en revue toutes les lacunes des ports de la mer Rouge.

Il a déclaré samedi dans un communiqué de presse au secrétariat général du gouvernement de l'État de la mer Rouge qu'une matrice a été élaborée pour remédier aux lacunes et aux obstacles dans les ports maritimes, et qu'un délai pour la matrice sera fixé, en plus de préciser les tâches et les responsabilités. , et les organes d'exécution.

Daglo a indiqué que, lors de la visite, un protocole d'accord a été signé avec les chambres de commerce qui représentent tous les États du Soudan pour développer, réhabiliter et améliorer le travail des ports maritimes.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a affirmé l'importance de lutter contre la corruption dans les ports, notant que des actes de sabotage, de perturbation des machines et de réduction des exportations ont été délibérément commis.

Il a dénoncé la stipulation de traiter uniquement en euro, plutôt qu'en d'autres devises, dans les procédures de dédouanement des exportations et des importations dans les ports maritimes soudanais, soulignant qu'il s'agissait d'une décision prise dans le passé, mais qu'elle n'est désormais plus obligatoire.

Daglo a indiqué que la mise en œuvre des décisions de cette matrice sera surveillée en permanence, affirmant l'importance de la sincérité dans le travail, offrant un environnement de travail approprié pour les employés des ports maritimes, ainsi que la lutte contre l'injustice et la discrimination dans la fouille des conteneurs, ce qui provoque grand dommage à une grande partie des clients.

Concernant le port de Haidob, il a déclaré que tous les problèmes et obstacles auxquels étaient confrontés les travaux à cet égard avaient été résolus, ajoutant que la seule chose qui restait était la séance entre les habitants de la région et le ministère des Transports à Khartoum, par le biais d'un comité dirigé par le Wali (gouverneur) pour assurer le suivi, puis les travaux commenceront immédiatement.

Sur la question de l'eau dans l'Etat de la mer Rouge, le vice-président de l'Etat de la mer Rouge, a souligné que le Comité économique a estimé que la solution de ce problème passe par trois axes, la première étape est l'urgence en mettant en place dix stations d'eau dessalée qui sont répartis dans les localités de l'État selon les priorités, car ils seront financés par les ministères des finances, des transports et du pétrole en plus de l'administration des douanes et de toute autre autorité fiscale pouvant aider à cet égard, tandis que la deuxième étape est une moyenne et la troisième étape est à long terme, dans laquelle l'eau sera amenée de la rivière Atbara, selon les possibilités.

Daglo a fait l'éloge de l'État du Koweït et du Fonds koweïtien, qui ont financé la connexion de la centrale électrique de la mer Rouge occidentale avec la centrale à haute pression, indiquant qu'il ne restait que 03% de la mise en œuvre, ajoutant qu'il pourrait contribuer à achever la mise en œuvre immédiatement.

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition a déclaré que les ports maritimes ne seront plus fermés par les administrations indigènes, après avoir conclu avec elles un accord qui a conduit à des réconciliations entre leurs dirigeants, louant la position du chef Tirik et des dirigeants d'autres tribus. .

Daglo a appelé les différents médias et la presse à s'en tenir à l'exactitude et à la crédibilité dans le reportage des nouvelles.