Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - Amédé Kouakou satisfait des travaux dans le Nord du pays

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, est satisfait, de l'avancée des travaux de construction de routes, en cours, dans les régions du Gbêkê, du Hambol et du Bounkani. Il l'a signifié récemment, à l'issue d'une visite des travaux de bitumage des routes "Bouaké-Satama Sokoro Satama Sokoura", le jeudi 17 mars et des axes "Dabakala-Kong", "N'Golodougou-Kong" et "Nassian- kafolo", le vendredi 18 mars.

Accompagné d'une forte délégation d'élus, cadres, directeurs de structures impliquées dans les infrastructures routières, le ministre a inspecté ces différents axes, qui font l'objet de travaux routiers.

" Différentes routes sont en train d'être faites, dont celle qui part de Dabakala jusqu'à Kong, longue de 103 mètres environ. Ce projet a débuté et se déroule bien ", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : " Nous avons aussi visité la route N'Golodougou-Kong où nous avons un important retard. L'entreprise a consommé 50% de son temps. Les travaux sont autour de 17%. Nous leur avons demandé de se mobiliser pour que les travaux aillent vite parce que cette route est attendue par les populations. Dans cette région Nord aussi bien, dans le Bounkani, le Tchologo et le Poro, il y a un certain nombre de voies en terre qui rendaient les villages inaccessibles. "

Environ 900 km de pistes sont en train d'être ouvertes pour l'ensemble de ces régions. Nous sommes heureux et nous sommes venus nous assurer de l'effectivité de ces travaux ". Pour lui, la réalisation de ces travaux permettra aux forces de sécurité de circuler aisément.

A l'occasion, Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des savanes a salué le travail abattu par le ministre Amédé Kouakou, dans le domaine des infrastructures routières. Dans le même sens, Diomandé Aboulaye Karim, député de Kong, a traduit toute sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. "C'est une immense joie pour nous. Ici c'est une sorte de no man's land où il n'y avait pas de route, d'eau pour les populations qui y vivent. Le banditisme avait pion sur rue. En tant qu'élus nous pourrons très bientôt rendre visite aux populations", s'est-il réjoui.

Ouattara Bamoussa, 1er adjoint au maire de Kong ne cache pas sa joie et celle des populations. " C'est une grande joie pour les populations. Cette initiative vient nous appuyer, nous élus locaux. L'oisiveté des jeunes est très profitable aux réseaux terroristes ", a-t-il soutenu. En dehors des infrastructures routières, le ministre a également visité 4 forages en cours de construction pour faciliter la vie aux populations suite aux contraintes de sécheresse dans l'exécution des travaux.