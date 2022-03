Cote d'Ivoire: Sénat - Ahoussou-Kouadio apporte son soutien à Kpouèbo

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, n'est pas resté insensible au drame qui a frappé la sous-préfecture de Kpouèbo. En effet cette localité, située, dans le département de Toumodi, a été victime d'une violente tornade, le vendredi 11 mars, entraînant d'importants dégâts matériels.

Le président du Sénat a délégué son directeur de cabinet, Simplice Konan, pour apporter son soutien et le réconfort nécessaires aux populations sinistrées de Kpouèbo. " Le président du Sénat a reçu l'information de ce qu'une tornade a dévasté des maisons ici à Kpouèbo. C'est pourquoi, il nous a délégués instamment à l'effet de venir faire le constat par nous-même, et exprimer sa compassion et sa solidarité aux parents victimes de cette tornade ", a-t-il fait savoir.

L'émissaire de M. Ahoussou-Kouadio, lors de ce déplacement avait à ses côtés le sous-préfet de Kpouèbo, Judith Boli et Ahossi Benoît, cadre de la localité. Ce dernier, pour constater l'ampleur des dégâts, a successivement visité les habitations endommagées. Il a remis, au nom de son mandant, une enveloppe aux populations touchées par la tornade pour les soulager dans cette épreuve difficile.

Ahossi Benoît, a salué le geste spontané du président du Sénat. " Cela ne nous étonne guère eu égard aux relations que le président du Sénat a avec cette population qui est sa population. Il a fait son devoir, donc nous devons vraiment lui dire merci parce que dans l'urgence, il a dépêché son directeur de cabinet, qui est aussi un frère de la sous-préfecture, pour venir témoigner sa compassion et son soutien à la population sinistrée. Donc, nous lui sommes reconnaissants et nous lui disons merci au nom des parents et des cadres ", a-t-il exprimé.