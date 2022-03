Cote d'Ivoire: Cohésion - Kouadio Konan Bertin invite Grogro à tourner le dos à la violence

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin prône l'entente, la paix et la cohésion à Grogro. Présent, dimanche 20 mars 2022, à la cérémonie d'inauguration du centre de santé du village situé dans le département de Tiébissou, il a appelé les forces vives de ce faubourg à tourner le dos à la violence.

Pour lui, la fraternité doit être au-dessus des chapelles politiques. A cet égard, il a exhorté les fils et filles de Grogro et du département en particulier et partant du District autonome des Lacs en général à ne pas se regarder en chien de faïence.

Dans cette dynamique, le ministre a regretté les actes de vandalisme qui ont prévalu dans cette circonscription lors de la désobéissance civile en 2020. " On ne serait pas venu ici, si on avait coupé des bois pour barrer les routes (...). J'ai été le président de la jeunesse du Pdci-Rda pendant 13 ans (...), nous disons qu'en tant que baoulé, le Pdci-Rda est notre fétiche. Houphouët-Boigny a créé le Pdci-Rda, il a autorisé le multipartisme. Il a ensuite autorisé que Laurent Gbagbo ait son parti (...), les temps ont changé ", a-t-il lancé aux hommes et femmes rassemblés autour de lui. Puis d'insister : " On n'a pas besoin de nous insulter pour cela (...). Il faut accepter tous les militants des différents partis politiques ".

En prélude aux élections locales de 2023, l'autorité gouvernementale a demandé aux populations du District autonome des Lacs d'accepter toutes les sensibilités politiques dans leurs villages et départements. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani était également présent à cette cérémonie.

Dans son intervention, il a invité les habitants de Grogro à faire le choix du développement. " C'est grâce au Président de la République, Alassane Ouattara, que nous avons des routes, des centres de santé, des écoles. Il travaille pour toute la Côte d'Ivoire ", a-t-il fait savoir. Le message de Raymonde Goudou-Coffie à ses parents

Raymonde Goudou-Coffie, ministre-gouverneur du District autonome des Lacs, a lancé le même message. Le centre de santé rural de Grogro inauguré est composé d'un dispensaire avec logement de l'infirmier et de la sage-femme, d'un bureau de l'infirmier, d'une salle de mise en observation, d'une maternité, une pharmacie, une salle de pré-travail, des toilettes pour le personnel et pour les visiteurs.