Algérie: Finances -Lla BNA lance la carte CIB prépayée

Alger — La Banque nationale d'Algérie (BNA), a procédé au lancement "exclusif" de la carte interbancaire (CIB) prépayée, a t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

"Cette carte interbancaire, destinée aux particuliers, est octroyée gratuitement aux clients de la Banque titulaires d'un compte chèque ou d'un compte épargne", a précisé la même source.

Ces derniers la rechargent par virement et la remettent à une tierce personne (à qui ils veulent), explique la BNA.

Elle permet à son porteur d'effectuer des opérations de retrait et de paiement sur des fonds réservés au préalable à cet effet.

Selon la BNA, le titulaire du compte principal peut octroyer plusieurs cartes prépayées à différentes personnes. Cependant, il ne peut octroyer plus d'une carte pour le même porteur.

Elle indique également que la carte CIB prépayée permet d'effectuer différentes opérations bancaires, à savoir les paiements via les terminaux de paiement électroniques (T.P.E), les paiements sur internet pour les web-marchands adhérents au réseau monétique interbancaire, les retraits d'espèces sur les distributeurs automatique de billets (DAB) connectés au réseau monétique interbancaire et les guichets automatique de la BNA (GAB), connectés au réseau monétique interbancaire et les guichets automatiquede la BNA (GAB).

Cette carte permet également les consultations de solde du compte "Prepaid" via DAB et GAB et les consultations des dix dernières opérations monétiques du compte" Prepaid" via DAB et GAB, selon la BNA.