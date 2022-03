Algérie: L'ouest de Boumerdes en quête d'un renforcement de sa dynamique de développement

Boumerdes — Les communes de la partie-ouest de Boumerdes aspirent à un renforcement de leur dynamique de développement, par la relance et la valorisation de l'investissement industriel, et la réalisation d'infrastructures de base, de projets de logements, notamment.

Il s'agit, en l'occurrence, des localités de Khemiss El Khechna, Boudouaou, Larbaàtache, Ouled Moussa, Ouled Haddadj et Hammadi, totalisant une population globale de 500.000 âmes, soit plus de la moitié des habitants de la wilaya, bénéficiaires de divers programmes de développement, dont certains déjà réceptionnés et d'autres en chantier ou en cours de lancement, de nature à impulser le développement dans ces communes.

A noter, également, que ces communes ont subi, à l'instar d'autres régions de la wilaya, les effets de la décennie noire et son lot d'isolement et de marasme économique, dus au terrorisme, outre les séquelles du tremblement de terre de mai 2003.

Ces régions, englobant nombre de zones d'ombre ont bénéficié, ces deux dernières années, de nombreux programmes de développement locaux et sectoriels visant le désenclavement des populations et l'amélioration de leur cadre de vie.

Il s'agit notamment de la réalisation en cours de deux grandes stations de pompage d'eau potable, attendues bientôt à la mise en service au profit d'un bassin de population de plus de 30.000 âmes des zones d'ombre des communes de Larbaàtache et Keddara, a indiqué, à l'APS, le directeur de l'hydraulique de la wilaya, Kamel Abbas.

Ces deux projets englobent la réalisation, a-t-il ajouté, d'un réseau de conduites d'eau de 70 km de long, et quatre réservoirs d'eau d'une capacité de 500 M3 et 200 M3, avec une enveloppe de plus de 830 millions de DA.

A cela s'ajoutent des projets de forage de puits artésiens, des opérations de raccordement au gaz, un transformateur électrique, un centre de formation professionnelle, l'aménagement d'une salle de sport et des projets de logements, d'écoles primaires et d'aménagement urbanistique de quartiers, destinés aux communes de Larbaàtache et Khmiss El Khechna.

D'importants investissements Industriels

La réalisation d'un complexe pharmaceutique, par un groupe privé, à Khemiss El Khechna, d'une capacité de production de 150 millions d'unités de médicaments/an, avec une prévision d'entrée en production, à la fin de l'année en cours, figure parmi les plus importants projets d'investissements industriels sur lesquels la wilaya fonde de grands espoirs pour renforcer la dynamique de développement dans ces communes, dont particulièrement les zones reculées, ou classées zones d'ombre, selon le constat fait, par l'APS, lors de visites d'inspection effectuées par les autorités locales.

Ce projet, devant générer près de 1000 emplois directs, s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale visant le développement de la production des médicaments en Algérie, pour réduire la facture d'importation et renforcer les exportations.

D'autres projets d'investissement sont, également, en réalisation au niveau de ces communes, représentés entre autres, par l'extension d'une unité de production de lait et dérivés, et la réouverture d'une minoterie, relevant d'un groupe public, d'une capacité de traitement de 2000 qx de blé tendre.

A cela s'ajoutent des projets relatifs à la fabrication de meubles, de cosmétiques, la transformation d'huiles, l'agroalimentaire, les produits sanitaires, les équipements collectifs, et la production de pièces de rechange et autres.

En marge des visites d'inspection des autorités locales, de nombreux citoyens ont exposé leur préoccupations axées, entre autres, sur le logements social et l'octroi d'aides à la construction rurale. Ils se sont, également, plaints de l'absence de plans de circulation, à l'origine des embouteillages et bouchons dans les centres villes de ces communes de l'ouest de Boumerdes.

D'autres ont évoqué la situation des zones d'activités et les conditions de travail difficiles à leur niveau, outre le manque d'infrastructures sportives et l'isolement de certains villages accusant un manque en matière de routes, d'éclairage public et de moyens de transport.

Les représentants des autorités locales ont rassuré les citoyens quant à la prise en charge "progressive" de ces doléances "selon les priorités", dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et relancer la dynamique de développement de manière à remédier aux insuffisances.