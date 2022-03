Ile Maurice: Problème de bus à St-Hubert - Une rencontre sollicitée auprès de la NLTA

Quelques habitants de St-Hilaire, de St-Hubert et de Beau Jardin sont descendus dans la rue, ce dimanche 20 mars. Munis de pancartes, ils demandent à la National Land Transport Authority (NLTA) de revoir les horaires des autobus dans la région. On se souvient qu'en février 2021, Nitin Jeeha accompagné de Ramesh Doolub, avaient entamé une grève de la faim, dans le but d'alerter les autorités sur les problèmes que les habitants de ces régions rencontrent suite à l'absence de transport.

Cette fois-ci, Nitin Jeeha souligne que c'est surtout la ligne St Hubert - Mahébourg qui pose le plus de souci. "Il y avait un autobus qui desservait cette ligne à 18 h 30 de Mahebourg à St-Hubert. Puis, après le confinement, les horaires ont changé, et le bus quittait la gare à 18 heures. Finalement, les habitants ont compris et se sont arrangés pour ne pas manquer ce passage. Aujourd'hui, ce même bus passe à 17 h 30. Non seulement, les habitants n'ont pas encore terminé leur travail mais les collégiens n'ont pas même le temps de terminer leurs leçons." Raison pour laquelle il sollicite une rencontre avec les représentants de la NLTA pour trouver une solution à ce problème.

D'autant qu'il avance quelque 3 000 à 4 000 personnes font cette route au quotidien. "Nous déposerons une lettre à la NLTA demain (NdlR, aujourd'hui) pour obtenir une réunion ce mercredi. Si rien n'est fait, jeudi nous comptons manifester devant ses locaux. Nous envisagerons par la suite de tenir une grande manifestation durant le week-end. On espère que cette instance ne fera pas la sourde oreille."