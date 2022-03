Afrique: Dramane Kambou, l'étoile montante du football burkinabè

Auteur d'un début de saison tonitruant avec le RCK, 2 buts sur coup franc, Dramane Kambou est aujourd'hui un joueur à fort potentiel. Né à Bobo Dioulasso dans la ville de Sya au Burkina Faso, il est sans aucun doute, le milieu de terrain qui fait forte impression dans cette saison 2021/2022 de la Ligue 1 LONAB.

Véritable métronome, il est incontournable dans l'entrejeu de son équipe. En plus d'avoir un gros volume de jeu, Kambou est utile dans la récupération et la conservation de la balle. Également très présent dans les duels et efficace dans les relances, il a le profil du milieu de terrain box to box comme Claude Makelele ou N'Golo Kanté de Chelsea. Sobre il ne fait pas plus de trois touches de balle. Doté d'une belle lecture du jeu il se fait remarquer par sa générosité dans l'effort. Ses statistiques sont toujours impressionnantes : 90% de passes réussies; 95% de duels gagnés, il parcourt en moyenne 10km à 12km par match ce qui fait de lui un titulaire à part entière au RCK.

Toutes ses qualités font de lui l'un des joueurs les plus appréciés du championnat burkinabè. Il fait d'ailleurs régulièrement l'objet d'éloges de la part de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. International U20 et International A' (Etalons locaux) une blessure musculaire l'a empêché de jouer le CHAN 2021. Une absence qui ne lui a pas permis de se faire repérer à une compétition aussi médiatisée comme le CHAN. Cependant certains observateurs pensent qu'avec ses performances de la saison il aurait pu être sur la liste des Étalons à la CAN Cameroun 2021

Lors d'un passage sur le plateau de BF1 (une chaine de télévision locale burkinabè), la sommité du football burkinabé, Drissa Malo TRAORE dit " Saboteur ", ex sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina Faso, a montré sa surprise de ne pas voir Dramane KAMBOU (le dossard 21 du RCK) au Cameroun.

Mais le meilleur reste à venir car le sélectionneur intérimaire de l'équipe A du Burkina Faso Oscar Barro semble s'intéresser à son profil. Sa présence sur la liste élargie des joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux contre le Kosovo et la Belgique n'est pas fortuite. Une reconnaissance de son talent à un moment où des clubs africains et européens scrutent régulièrement les prestations du jeune milieu de terrain. Sûrement que le prochain mercato estival va voir des clubs passés à l'action afin que Dramane Kambou puisse continuer sa progression dans un environnement professionnel.