Sénégal: Produits à l'exportation - L'Ansd relève une augmentation de 1,7% en janvier 2022

Au mois de janvier 2022, les prix des produits à l'exportation ont augmenté de 1,7%, par rapport au mois précédent. C'est ce que révèle l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son Indice mensuel des prix du commerce extérieur.

Selon l'Ansd, cette remontée est liée à l'appréciation des prix des " produits minéraux " qui y ont contribué à +0,8 point de pourcentage, des " animaux vivants et produits du règne animal " (+0,3), des " produits du règne végétal " (+0,2) et des " métaux communs et ouvrages " (+0,2).

Toutefois, le repli des prix des " graisses et huiles animales ou végétales " (-0,1) a limité cette augmentation. Rapportés au mois de janvier 2021, les produits à l'exportation se sont renchéris de 18,7%. Les prix à l'exportation des produits sous-jacents se sont renchéris de 2,0% et ceux des produits volatils ont diminué de 1,0%. Par rapport au mois de janvier 2021, ils se sont accrus, respectivement, de 19,2% et de 12,9%.