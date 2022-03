Cote d'Ivoire: Conciliation vie professionnelle et conjugale - Les femmes partagent leurs expériences

Ingéniosité, sagacité et communication. C'est autour de ces trois valeurs que la femme doit bâtir sa stratégie pour réussir à concilier vie professionnelle et vie conjugale. Ce sont les conseils du Pr Mbra François, psychologue social. Le spécialiste des questions conjugales était l'invité, le 18 mars d'un afterwork dédié aux femmes, à l'hôtel Ibis Plateau.

Organisé par le cabinet Growing Consulting, cet espace abordait le thème de la conciliation de la vie de famille et vie professionnelle pour la femme. Plusieurs femmes cadres et entrepreneures ont pris part à ce rendez-vous qui s'est déroulé dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme.

Le conférencier a reconnu que concilier travail et vie conjugale est une équation de plus en plus difficile à résoudre pour la femme moderne. " Écrasées par les contraintes professionnelles, certaines femmes n'arrivent pas à jouer le rôle attendu d'elles dans le foyer. Dans le cas contraire, si la femme privilégie ses obligations familiales, ce sera au détriment de son rendement au travail ", a-t-il expliqué.

Face à cette équation, le Pr Mbra François a fait savoir qu'il n'existe ni recette miracle, ni formule universelle. Cependant le conférencier a dégagé un ensemble de conseils qui devraient permettre aux femmes de faire face à cet épineux problème.

" Il faut privilégier le dialogue et la communication en échangeant avec son partenaire avant l'exercice d'un emploi et l'acceptation d'un emploi quelconque. En outre, l'harmonisation de la vision dans le couple est une donnée importante. Pour pouvoir marcher ensemble dans le même tempo et les mêmes objectifs. Cela permet d'aborder plus facilement les questions professionnelles et conjugales ", a-t-il conseillé.