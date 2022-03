Ile Maurice: Nationalité britannique aux Chagossiens - Le député de Crawley crie victoire

Ce mardi en Grande-Bretagne est prévu un nouvel examen du "Nationality and Borders Bill" à la House of Commons. L'espoir est de mise pour les Chagossiens.

La nationalité britannique est-elle acquise aux Chagossiens nés après 1982 ? C'est en tout cas l'immense espoir que soulève l'annonce du député conservateur de Crawley, Henry Smith. Sur sa page Facebook, le député de Crawley, la région où vivent de nombreux Chagossiens en Angleterre, crie victoire. Vendredi, il a écrit : "We won, justice prevailed !". Cela, après une rencontre avec le ministre de l'Intérieur britannique, Kevin Forster.

Henry Smith annonce que le gouvernement britannique "a accepté ce que l'amendement que j'avais proposé au Nationality and Borders Bill voulait faire : accorder la nationalité britannique à des familles en exil". Une position qui contraste avec ce qui a été officiellement exprimé jusque-là par les autorités britanniques.

C'est avec une impatience à peine contenue que des Chagossiens attendent désormais le nouvel examen du Nationality and Borders Bill à la House of Commons, qui est prévu pour le mardi 22 mars.

Pour rappel, le 7 décembre 2021, le député conservateur Henry Smith avait proposé un amendement en faveur des Chagossiens, lors des débats sur le Nationality and Borders Bill. Ce projet de loi revoit les lois sur l'immigration au Royaume-Uni et vise à mettre un terme à l'immigration clandestine. En décembre dernier, la proposition d'accorder la nationalité britannique aux Chagossiens avait été rejetée après le vote des députés par 245 voix pour et 309 contre.

Au second tour, le projet de loi a été débattu à la House of Lords. Le 28 février dernier, les lords ont voté en faveur d'une proposition pour que la nationalité britannique soit accordée aux Chagossiens et à leurs descendants. Selon cet amendement, les Chagossiens - et leurs descendants - âgés de 18 ans et plus ont cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi (qui pour le moment n'est pas encore votée), pour se faire enregistrer. Ceux qui n'ont pas encore 18 ans pourront s'enregistrer avant d'atteindre l'âge de 23 ans. Autre point crucial : il n'y aura pas de frais imposés à ces Chagossiens qui demandent la citoyenneté britannique. Le système parlementaire britannique prévoit qu'après l'examen du projet de loi par la House of Lords, il revienne à la House of Commons pour d'autres débats. C'est ce qui aura lieu après-demain.

Rappelons qu'en 2002, la nationalité britannique avait été accordée aux Chagossiens nés entre 1969 et 1982. Sauf que cette limite cause beaucoup de tracas au sein des familles chagossiennes. Par exemple, un frère né en 1968 n'a pas la nationalité britannique alors que sa sœur née en 1969 l'a. Ce qui place le frère - s'il est en Angleterre - en situation irrégulière.

Il y a aussi des cas de jeunes qui vivent dans la crainte d'être déportés de Grande-Bretagne, parce que même s'ils ont vécu toute leur enfance et adolescence en Angleterre, à la maturité, ils ne sont pas reconnus comme citoyens britanniques.