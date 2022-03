Ile Maurice: Covid-19│Fonction publique - booster dose ou sinon...

Vous n'avez pas encore reçu votre dose de rappel ? Vous ne pourrez donc plus accéder à certains lieux publics dès le 4 avril. Le ministre de la Santé promulguera en effet les Consolidated COVID-19 (Amendment No. 5) Regulations 2022 sous la Quarantine Act 2020, en ce sens.

Les lieux concernés: le Civil Status Office, le Registrar General Department, la Wastewater Management Authority, le Corporate and Business Registration Department (Registrar of Companies), les municipalités et conseils de district, la National Trans- port Authority, les bureaux de poste, le Social Security Office, la National Empowerment Foundation et la Mauritius Revenue Authority. Les employés des départements précités n'y auront donc plus accès et seront forcés de prendre des congés à compter de cette date alors que les membres du public qui s'y rendront pour bénéficier des services en seront exemptés.

À vendredi soir, 553 203 personnes avaient déjà reçu la booster dose, selon le communiqué du ministère de la Santé. Toutefois, il a été noté que de nombreux fonctionnaires ne se sont toujours pas fait vacciner pour la troisième fois.

Une mesure que déplore Radhakrishna Sadien, président de la Government Services Employees' Association. "La préoccupation de la population à l'égard de la troisième dose est justifiable. Je ne dis pas non au vaccin mais je pense qu'il faut laisser le choix aux fonctionnaires de décider s'ils veulent recevoir la troisième dose ou pas." Aussi, fait-il ressortir, obliger les employés à se faire vacciner et non le public avec qui ils seront en contact est contradictoire. "Nou pé koz santé piblik non, li ti bizin pou tou dimounn."

Radhakrishna Sadien souligne qu'une lettre sera envoyée au ministre de la Fonction publique pour que cette décision soit revue.