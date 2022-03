Congo-Kinshasa: Grève des chauffeurs poids-lourds au Kongo Central - Justin Luemba désamorce la bombe

Du 15 au 18 mars 2022, la tension aura été très vive à Matadi où des conducteurs de véhicules poids-lourds accompagnés de leur banc syndical avaient observé un mouvement de grève entamée depuis le 15 mars dernier.

A cet effet, des rencontres se sont multipliées au Gouvernorat où le Gouverneur a.i, Justin Luemba, devait trouver des solutions idoines pour désamorcer la bombe d'autant plus qu'une telle grève ne pouvait qu'entrainer des conséquences néfastes sur l'économie nationale. La paralysie était totale aux ports de Matadi et Boma.

Suspension transitoire

Lesdits échanges se sont déroulées en deux temps ce mercredi 16 mars à l'hôtel du gouvernorat, les uns au 3ème niveau tandis que les autres au 4ème.

Encore et toujours, des doléances à répétition justifient les revendications des conducteurs de véhicules poids-lourds, ces grévistes qui tiennent mordicus à une solution pour le moins immédiate et définitive.

Heureusement, en date du vendredi 18 mars, l'autorité provinciale, prenant cet épineux problème à bras le corps, a obtenu la levée momentanée de cette énième grève en accord avec tous les conducteurs de véhicules poids-lourds réunis à La Paillote.

Par conséquent, la grève est donc suspendue en attendant la tripartite (gouvernement, banc syndical et employeurs) qui sera convoquée d'ici le 15 avril prochain.

Situation intolérable

Il était tout à fait normal qu'en sa qualité de garant de la sécurité de la province, Justin Luemba puisse se retrouver plusieurs fois en réunion d'échanges avec les transporteurs et les responsables de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) d'une part, et les conducteurs des véhicules poids-lourds et leurs groupes syndicaux, d'autre part.

A l'unanimité et par solidarité, tous ces conducteurs des véhicules poids-lourds avaient décidé de sécher le travail sur la route nationale n°1 menaçant de tout casser, alors que certaines entreprises ne sont nullement concernées. Déjà en 2018, plusieurs entreprises s'étaient conformées au paiement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

L'autorité provinciale, au vu de la pertinence du problème, ne pouvait tolérer que pareille situation s'envenime sur le terrain lorsqu'on sait qu'une seule journée de grève décrétée par ces transporteurs routiers arrêterait net l'approvisionnement de la capitale Kinshasa. D'où un consensus devait immédiatement être trouvé.

Une lettre de préavis de grève datée du 24 février 2022 de l'intersyndicale du secteur de transport routier poids-lourds du Congo et dont copie était réservée à toutes les autorités du pays avait été adressée à madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Les conducteurs et convoyeurs des camions poids-lourds avaient ainsi levé l'option d'aller en grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail.

Un mouvement de grève qui a également concerné le personnel sédentaire des sociétés des transports routier poids-lourds (agents de bureaux, techniciens, mécaniciens, sentinelles et autres).

Plaintes retenues

Du nombre de revendications de ces travailleurs, l'on retiendra entre autres, le non-respect des conditions salariales contenues dans le protocole d'accord du 19 janvier 2013 signé en tripartite entre le gouvernement représenté par la Primature, les Ministères du Travail, de l'Economie et du Transport d'une part et les partenaires sociaux (patronat, intersyndicale), d'autre part; le manque de classification des emplois; l'absence du contrat de travail et de la convention collective; l'existence des revenus indues sur les salaires et primes; la non application du SMIG; le non-paiement des jours fériés, dimanches et heures supplémentaires prestés; l'accumulation des arriérés des salaires et des primes; la minoration par certains employeurs de la prime de voyage de 50$ par chauffeur poids-lourds et 25$ pour le convoyeur convenue dans un protocole d'accord du 19 janvier 2013; les licenciements abusifs; la recrudescence de l'insécurité sur la Route Nationale numéro 1 où les chauffeurs sont agressés voire tués sans mesures protectrices efficaces du pouvoir public; les tracasseries et imposition du Visa d'entrée et de transit aux chauffeurs routiers congolais à la frontière avec les pays voisins...

Cette correspondance stipule que la colère ne fait que monter dans les milieux des routiers à cause de la dégradation continue de leurs conditions de travail. Maltraités et travaillant comme des robots, ils n'ont droit ni à un salaire décent, ni au repos ni à la restauration, encore moins à l'hébergement.

Des compromis trouvés

Pour désamorcer la bombe et convaincre les grévistes à reprendre le travail, trois points phares ont été débattu. Un acte d'engagement venait d'être signé par tous ces employeurs des sociétés de transports en vue de la levée momentanée de la grève.

Il a donc été obtenu la suppression de la sous-traitance, le paiement de la prime de voyage des chauffeurs et des convoyeurs au taux du jour dès ce mois de mars et le respect strict du SMIG. Les autres points feront l'objet des discussions avec la hiérarchie de chaque entreprise.