Congo-Kinshasa: Après 12 ans d'existence sous le label "Eglise Parole de Foi" - Voici désormais " la Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine " !

C'est lors des cultes dominicaux d'hier, dimanche 20 mars 2022, qu'il a été officiellement annoncé le changement de dénomination de l'Eglise Parole de Foi qui devient désormais la " Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine ", au siège de l'église situé au numéro 45 de l'avenue Kwamouth, dans la commune de Kintambo - Ville de Kinshasa.

Un changement qui est finalement officialisé après avoir été annoncé aux paroissiens de cette église locale et aux membres de cette communauté dispersés dans le monde entier, depuis le début de cette année. L'annonce a été faite par le Prophète Francis Ngawala, Fondateur et Conducteur des Eglises La Voix de la Puissance Divine.

Un nom, mais pas de nouveauté

Il y a lieu de souligner le fait que le nouveau nom de ce qui était il y a peu l'Eglise Parole de Foi n'est nouveau que dans sa publicité, car depuis son lancement il y a 12 ans, tous les documents officiels de l'Eglise portaient le nom de La Voix de la Puissance Divine.

Loin donc d'être une nouveauté, ce changement de dénomination devrait particulièrement être considéré comme un ancrage dans la vision profonde et originelle de cette communauté à vocation évangélique, prophétique et apostolique.

En effet, évangélique parce qu'elle est axée sur le salut des âmes. Prophétique, car elle a vocation à toujours instruire et conduire le Peuple de Dieu par un message de l'heure et apostolique, parce qu'elle œuvre en la mission et en l'implantation d'églises locales partout dans le monde.

Une communauté, un réseau d'églises

L'aspect apostolique de la Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine travaille en l'établissement de plusieurs extensions formant un réseau d'églises partout dans le monde, en défiant et brisant ainsi les barrières des frontières des nations et des continents - ainsi que les barrières des langues.

Ce réseau d'églises en cours d'établissement et d'expansion compte déjà à ce jour des milliers de membres dans l'ensemble du globe, plusieurs cellules et noyaux d'extensions, avec plusieurs leaders serviteurs de Dieu consacrés à y œuvrer.

Programmes de la Communauté

Les programmes hebdomadaires de la Communauté La Voix de la Puissance Divine se déroulent tel que lundi : Programme de prières dans les Cellules ; mardi : Ecole des Serviteurs (Cultes d'enseignement de 17 H - 19 H 30') ; mercredi : Cultes des Femmes Leaders (18 H - 19 H) et Réception des Pasteurs (10 H - 16 H 00') ; vendredi : Ecole de Prières (10 H - 14 H) & Montagne de l'Aigle (Culte d'Intercession de 17 H - 19 H 30') ; samedi : Culte de la Jeunesse ; et dimanche : Cultes d'actions de grâce (8 H 00' - 10 H 00' & 10 H 30' à 12 H 30'). Et, chaque année, plusieurs autres programmes sont tenus, comme, par exemple, 2 Semaines des Prières des Familles chaque mois de janvier ; Août, mois de Prières : chaque mois d'août ; Conférence Grands Jeunes et Couples, une fois le mois, pour l'encadrement et l'enseignement des aspirants au mariage et des mariés ; Matinée des Déclarations Prophétique, chaque 4 janvier à Kinshasa ; des Conventions des Femmes et des Jeunes, ainsi que d'autres programmes au sujet desquels il est possible d'obtenir des informations sur les créneaux réseaux sociaux du Prophète Francis Ngawala et de la Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine (ex Eglise Parole de Foi).

Zoom sur le Prophète Francis Ngawala

Le Prophète Francis Ngawala, Fondateur et Conducteur de la Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine, est Docteur, détenteur d'un PhD (Doctorat) en Christian Psychology and Counseling de l'Université américaine Mount Olive Bible Institute.

Il est Prédicateur de l'évangile et Conférencier sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles il excelle dans la thématique de l'épanouissement des couples fiancés et mariés, avec la légendaire conférence "Grands Jeunes et Couples" ayant connu un franc succès et un impact réel dans plusieurs pays du globe.

Ecrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages littéraires dont la dernière parution est "Vaincre les attaques sataniques dans les rêves". Et, il cumule plus de 25 ans dans l'exercice du Ministère, durant lesquels il a, à son actif, la tenue de plusieurs croisades évangéliques - l'organisation et l'animation de plusieurs conférences bibliques - la tenue de plusieurs programmes de formation des serviteurs de Dieu - l'organisation de plusieurs programmes à caractère social - et l'implantation de plusieurs églises.

Désormais, lorsque vous penserez à cette grande congrégation, ne dites plus Parole de Foi, mais dites : " Communauté des Eglises La Voix de la Puissance Divine " ! Welcome !