Congo-Kinshasa: OVD - Le DG Tumba Tshikela Victor s'aligne sur la réforme du Copirep pour régler certaines irrégularités au sein de l'office

A peine reconduit au poste de Directeur Général de l'Office de Voirie et Drainage, Victor Tumba Tshikela n'a pas hésité de prendre certaines dispositions qui s'imposaient afin de sécuriser non seulement la santé des agents mais également leur carrière devant de nombreuses injustices et irrégularités concernant leur avancement en grade, etc.

En effet, certains agents promus avant 2012 n'ont pas bénéficié jusqu'à présent de leur promotion en grade et continuent d'occuper les mêmes postes en même temps que d'autres services érigés en directions continuent à fonctionner comme par le passé.

Toutes ces irrégularités viennent d'être corrigées par l'actuel DG qui n'a pas hésité de saisir le Conseil d'Administration aux mois de novembre et décembre ainsi que l'autorité de Tutelle qui ont fini par accepter cette réforme proposée par la COPIREP afin de redynamiser les structures de l'Office et les rendre compétitives face aux enjeux de l'heure.

C'est dans ce cadre qu'il vient d'être créé au sein de l'Office une Commission de reclassement afin de résoudre ces irrégularités ainsi que ce contentieux administratif en créant deux départements : le département technique comprenant en son sein, la Direction de Contrôle et Exploitation (DCE), la Direction de la Voirie, Assainissement et Environnement (DVAE), la Direction d'Etudes et Projets (DEP), la Direction de Gestion des Matériels (DGM), la Direction de Planification et Programmation (DPP) et le département administratif et financier qui comprend en son sein, la Direction des Ressources Humaines (DRH), la Direction des Services Médicaux (DSM), la Direction des Services Généraux (DSG) et la Direction Financière.

C'est ainsi que pour assurer la visibilité des réalisations de l'Office, une cellule de Communication et une autre de Passation des Marchés Publics, en vue de faire la transparence dans l'octroi des marchés publics, ont été créées et rattachées à la Direction Générale.

De même, il a été prévu dans la réforme précitée, la création d'une Brigade à Mwene Ditu, en plus de celle déjà existant à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami afin d'accélérer la finalisation du projet TSHILEJELU dans le délai imparti.

A cet effet, pour une réussite tous azimut de ces départements stratégiques, le Directeur Général Victor Tumba Tshikela a fait appel à deux anciens collaborateurs très assidus et intègres, à savoir : MM. Freddy Mboma Lowela et Laurentin Mbuluku Mafuti afin de diriger ces départements.

Pour le commun de mortel, le choix porté sur ces deux collaborateurs n'est pas un fait du hasard car, il est le résultat d'une expérience cumulée pendant des années par ces hauts cadres dont la carrière au sein de l'Office a été couronnée de nombreux succès.

Il n'est pas vain de rappeler ici qu'en leur qualité d'anciens fonctionnaires, M. Freddy Mboma et M. Mbuluku Laurentin ont franchi successivement tous les grades de l'Administration, de Chef de bureau jusqu'à obtenir le grade de Chef de Division et de Directeur, chef de service avant d'être élevé au grade de chef de département. Leur dextérité, leur expérience dans l'Administration ont fait d'eux des véritables chevronnés sur qui le DG Victor Tumba peut compter pour obtenir des résultats acceptables dans la réalisation de son projet.

En effet, avec la nomination de M. Laurentin Mbuluku et Freddy Mboma, respectivement au département Administratif et financier ainsi qu'au département technique, les cadres et agents de l'OVD sont convaincus que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau y règnera en dernier ressort grâce à la transparence et à l'efficacité qui ont souvent caractérisé la gestion de nouveaux promus. A coup sûr, leur apport sera d'une importance capitale dans la prise rationnelle de décisions concernant la gestion de l'Office.