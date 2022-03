Congo-Kinshasa: Dernière chance !

Projet. Programme. Bref, il n'était pas question des sémantiques, il était juste question d'une volonté manifeste de bien faire les choses, de marquer les esprits dès le départ.

Hélas ! Le quinquennat du Président Félix Tshisekedi aura été marqué par plusieurs initiatives dont l'aboutissement aura été un véritable fiasco. Plusieurs millions ont été semés, beaucoup de procès ont été engendrés : Vol des millions par ci et détournement des fonds par-là, le rapport sur un prétendu détournement des fonds alloués aux jeux de la Francophonie et bien entendu, la surfacturation et autres, auraient ni plus ni moins, engendré une cacophonie énorme jusqu'au point de désacraliser totalement l'actuel régime.

Afin de sauver les apparences, le Gouvernement Sama, sous le leadership de Félix Tshisekedi, veut, à tout prix, renverser la vapeur en misant sur la matérialisation du programme du développement à partir de la base que l'on appelle communément "Programme de 145 territoires. Arrivera-t-il ? Telle est la grande interrogation. Ce programme se présente comme la dernière chance pour Félix Tshisekedi, lui qui tient à briguer un second mandat.

Seulement, certaines erreurs ne sont plus à répéter. Devant les députés provinciaux, Sama Lukonde a souligné, que ce programme résulte de la volonté du Chef de l'Etat de vaincre la pauvreté en milieux ruraux, tant il est vrai que 7 Congolais sur 10 y résident .Il a précisé que les activités opérationnelles sont mises en œuvre au travers des quatre composantes : développement des infrastructures socioéconomiques de base ; redynamisation des économies locales et rurales ; renforcement de la gouvernance locale et développement d'un système d'information géo-référencié pour le suivi du Programme. Beau pour être vrai ? En tout cas, contrairement aux différents projets du passé, le programme de 145 territoires souffle un vent nouveau.

L'on espère que le projet de développement local de 145 territoires va réduire les inégalités sociales, redynamiser les économies locales, et transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Les intentions sont bonnes, et la matérialisation ? " La fin justifie les moyens ", dit-on. C'est la dernière chance pour ceux qui vont défendre le bilan dans les prochains mois devant le peuple pour espérer un nouveau mandat.