Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô éliminée

Le représentant congolais à la Coupe africaine de la Confédération a fait jeu égal 2-2 à Kinshasa face au Tout puissant Mazembe de Lumumbashi en match comptant pour la cinquième journée de la phase de poules.

Un match nul au goût d'une défaite puisque l'As Otohô a définitivement enterré ses chances de disputer, pour la première fois, les quarts de finale d'une compétition africaine.

Les positions sont restées figées au terme de la 5e journée de la compétition. Al Masry a pris seule les commandes du groupe C totalisant dix points après avoir dominé Coton sport 2-0. Le Tout Puissant Mazembe reste deuxième avec huit points et l'AS Otohô troisième avec cinq points. A une journée de la fin de la phase de poules, l'AS Otohô pouvait à première vue bien égaler le nombre de points de Tout Puissant Mazembe en cas d'une victoire à Garoua couplée par la défaite du club de Lubumbashi face à Masry. Mais là où le bât blesse, le club congolais n'a pris qu'un point sur les six possibles face au club de Lubumbashi. Ce qui met définitivement un terme au suspense de ce groupe. Al Masry et le Tout Puissant Mazembe sont officiellement qualifiés pour les quarts de finale. Et l'AS Otohô est une fois de plus passée à côté de son objectif. Les raisons de l'échec sont multiples

La délocalisation de ses matches à Kinshasa a créé le déséquilibre dans ce groupe. Le représentant congolais a payé le prix de la fermeture des stades au niveau national car le fait de livrer tous ses matches à l'extérieur l'a fragilisé comme en témoigne le bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites après cinq journée. L'As Otohô aurait peut être fait mieux si elle jouait à domicile.

Mais cette délocalisation des matches n'est pas la seule raison de l'échec. Le club champion du Congo ne peut s'en prendre qu'à lui même après s'être tiré une balle sur son pied en négociant mal les matches qui étaient largement à sa portée à cause de l'inefficacité offensive. Sur cinq matches disputés, l'AS Otohô n'a marqué que quatre buts, soit une moyenne inférieure à un but par match alors qu'il y avait la place pour faire mieux. La seule fois qu'elle a marqué plus d'un but dans un match c'est face au Tout Puissant Mazembe, le 20 mars à Kinshasa.

Elle a été alors une équipe à réaction qui est revenue à chaque fois au score. Philipe Kinzumbi a donné l'avantage au Tout Puissant Mazembe à la 36e mn. Wilfrid Nkaya a relancé l'AS Otohô à la 68. En infériorité numérique, l'AS Otohô a concédé le second but de Kofi Kouamé dans les dix dernière minutes avant d'égaliser à la 88e par l'entremise de Jaurès Ngombé.

Un autre aspect qui a plombé l'AS Otohô est le fait qu'elle voyage mal. Elle n'a pris aucun point lors de ses matches disputés à l'extérieur, pas suffisant pour viser les étoiles. Honnêtement, la défaite en Egypte avait déjà acté l'élimination de l'AS Otohô qui quitte la compétition alors qu'elle n'a pas été ridicule. Maintenant, elle doit disputer le dernier match en évitant une défaite face au Coton sport de Garoua en vue de garder la troisième place. Le représentant congolais doit surtout se servir des leçons de cet échec pour mieux rebondir la prochaine fois.