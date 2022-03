Soudan: Dr. Abdul-Baqi confirme son soutien aux projets visant à fournir des services aux citoyens

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr. Abdul-Baqi Abdul-Qadir Al-Zubair, a affirmé le souci de l'État de fournir des services médicaux aux citoyens de tous les États du pays.

Lors de sa rencontre, lundi au Palais républicain, avec des représentants du convoi de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Khartoum, se dirigeant vers l'État du Nil Blanc du 22 au 29 mars et ciblant plus de 10 000 citoyens, Dr. Abdul-Baqi a affirmé le soutien du Conseil de Souveraineté à tous les plans, efforts et projets visant à fournir les services nécessaires aux citoyens.

Le membre du Conseil de souveraineté a indiqué que le service que ce convoi rendra aux citoyens de l'État, aura un grand retour positif, et s'est engagé à fournir le soutien logistique et financier au convoi pour l'aider à réussir et lui permettre d'atteindre les objectifs souhaités.