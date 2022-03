Madagascar: Regroupement avorté pour les Barea

Pas de rassemblement finalement pour l'équipe nationale et pas de match amical non plus. Un problème d'ordre financier serait à l'origine de cette annulation.

On a atten-du jusqu'au der-nier moment. Mais finalement, rien jusqu'à hier. Aucune annonce officielle de la liste des joueurs retenus pour le regroupement des Barea. Idem pour l'identité du sélectionneur.

Le rassemblement devait débuter ce lundi 21 mars, date d'ouverture de la fenêtre internationale. Mais il n'aura pas lieu, d'après une communication officielle transmise par la Fédération Malgache de Football à la FIFA. Et pourtant, plusieurs joueurs ont confirmé qu'ils ont bel et bien reçu une convocation, il y a quelques jours.

Un souci financier en serait à l'origine, d'après certaines indiscrétions. Ce qui ramène à la question posée dans notre édition de jeudi : " Comment la FMF compte-t-elle payer les frais liés à ce séjour, alors que ses comptes en banque sont bloqués ? "

Ce qui débouche aussi sur une autre interrogation: " Même si les comptes étaient accessibles, y a-t-il assez d'argent pour organiser un regroupement ? "

Pas de rassemblement signifie pas de match amical non plus. Certes, l'organisation de la rencontre avec le Togo, prévue le samedi 26 mars au Maroc, a été démentie par la Fédération togolaise en début de semaine dernière. Par contre, l'affiche contre l'Afghanistan, programmée le jeudi 24 mars en Turquie, a bel et bien été confirmée par l'instance du football afghan. Et ce, à travers la publication d'une affiche officielle.

Camouflet

Cette annulation expose Madagascar à un risque de sanction pécuniaire. En effet, la Grande ile pourrait être contrainte à dédommager la Fédération afghane, qui a probablement pris des dispositions à l'avance. L'amende servirait dans ce cas à rembourser les dépenses déjà engagées côté Afghanistan.

Il convient de préciser que l'organisation de ce regroupement ne découle pas d'une décision du comité exécutif de la FMF dans son intégralité. Un Comex scindé en deux, rappelons-le. Il s'agit d'une initiative de l'aile Alfred, qui se transforme aujourd'hui en un camouflet. En face, l'aile Raoul demeure silencieuse.

Nul ne se réjouit de cette annulation. Les internationaux malgaches ont définitivement besoin de se retrouver, afin de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui débuteront au mois de juin. Toutefois, une réflexion s'impose.

Si ce rassemblement avait pu se tenir, se serait-il déroulé dans de bonnes conditions ? Pris au milieu de la guerre intestine entre les dirigeants fédéraux, les Barea auraient-ils pu s'entrainer sereinement ? Pas sûr.