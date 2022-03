Afrique: Le Mali met les petits plats dans les grands - L'Aigle et sa proie

Abdoulaye Doucouré , Almamy Touré, Cheick Doucouré et Néné Dorgeles : un quatuor en renfort pour les Aigles du Mali face à l'équipe de Tunisie.

Eliminé en huitièmes de finale de la dernière CAN, le Mali peut toujours croire à la qualification pour la Coupe du monde. A l'épreuve de la Tunisie prochainement pour une double confrontation décisive, le sélectionneur Mohamed Magassouba va pouvoir compter sur un panel de joueurs pour la plupart rompus aux grandes joutes continentales, ainsi que sur une belle brochette de valeurs sûres. Tout d'abord l'expérimenté Franco-Malien Abdoulaye Doucouré qui va officialiser sa première sélection avec son pays d'origine. Le milieu de terrain d'Everton, 28 ans, a ainsi répondu favorablement à la convocation des Aigles du Mali alors qu'il était pressenti du côté des Tricolores français avant de se rendre à l'évidence et opter pour le Mali.

Autre renfort et non des moindres, Magassouba comptera sur l'apport du défenseur Almamy Touré, ancien Monégasque et ex-international Espoirs français, qui évolue à l'Eintracht Francfort. Pour Almany Touré, ce sera la première apparition avec le Mali alors qu'un autre expatrié, le Lensois Cheick Doucouré, signe quant à lui son retour après avoir fait l'impasse sur la CAN. Ainsi, même s'il pullule de joueurs aux qualités indéniables, surtout au milieu où la concurrence fait rage avec les Amadou Haïdara (RB Leipzig), Yves Bissouma (Brighton), Diadié Samassékou (Hoffenheim), Mohamed Camara (Salzbourg), Romenigue Kouamé (Troyes), Lassana Coulibaly (Salernitana), Adama Traoré (Hatayspor), Hamidou Traoré (Giresunspor) ou encore Aliou Dieng (Al Ahly), le Mali ne laisse rien au hasard en ce moment et se renforce donc davantage, surtout avec les " deux Doucouré ", Cheikh et Abdoulaye.

Coup dur et grande première

Volet absence de marque maintenant, le forfait du défenseur axial Falaye Sacko se confirme. Coéquipier de Wahbi Khazri à Saint Etienne, Sacko a joué de malchance face à Troyes et s'est gravement blessé au genou. Le ligament latéral interne a été touché. Ce qui signifie que le duel attendu entre Khazri et Sacko n'aura pas lieu. Chapitre grande première maintenant, Néné Dorgeles fera partie du groupe du Mali. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 22 matchs cette saison avec le SV Ried, le joueur de 19 ans est logiquement lancé dans la cour des grands et prêtera main forte aux Aigles du Mali face à la Tunisie.

La liste de Mohamed Magassouba

Gardiens : Ibrahim Mounkoro, Ismaël Diawara, Djigui Diarra

Défenseurs : Senou Coulibaly, Moussa Sissako, Mamadou Fofana, Cheikh Traoré, Hamari Traoré, Massadio Haidara, Amadou Dante, Kiki Kouyate, Almamy Toure

Milieux : Yves Bissouma, Abdoulaye Doucoure, Amadou Haidara, Diadie Samassekou, Lassana Coulibaly, Cheikh Doucouré, Mohamed Camara, Aliou Dieng

Attaquants : Moussa Djenepo, Ibrahima Kone, Abdoulaye Diaby, Nene Dorgeles, Adama Traoré, Saliou Guindo, Ibrahim Sissoko.