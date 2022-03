Gambie: M. Bensouda procède au lancement d'un Programme de 180 millions de dalasis pour la Transformation Environnementale du Conseil Municipal de Kanifing (KMC)

Mr Talib Ahmed Bensouda, le Maire du Conseil Municipal de Kanifing (KMC), a procédé Mardi au lancement du premier Programme de Transformation Environnementale de la Municipalité de Kanifing. Ce programme d'un coût de 180 millions de dalasis vise à transformer la Municipalité de Kanifing, et ce, en vue de créer une nouvelle cité moderne et agréable à vivre.

Ce programme d'un coût de plusieurs millions de dalasis financé par l'Union Européenne permettra la construction d'un centre de recréation, la plantation de 190.000 arbres dans la Municipalité de Kanifing, la mise en place d'un vaste projet d'aménagement du site de déversement d'ordures de Bakoteh, la construction d'une bibliothèque moderne, un centre de réception et d'accueil pour client, une station de radio, un parc, et un espace de jeu pour enfants.

Le Conseil Municipal de Kanifing (KMC) a reçu un don du mécanisme de financement de l'alliance des collectivités locales pour des villes stables de l'Union Européenne 2021. Ce don est un investissement pour le développement socio-économique des citoyens, des entreprises commerciales et pour la réhabilitation de l'espace environnemental de Kanifing.

Dans son discours d'ouverture, Mr Bensouda a exprimé sa satisfaction pour ce partenariat avec l'Union Européenne (UE) car, a-t-il dit, l'Union Européenne a travaillé main dans la main avec son bureau sur ce projet louable; un ambitieux programme de réhabilitation de la municipalité de Kanifing.

" J'exprime également mes remerciements au Conseil Municipal de la Ville de Peterborough qui a travaillé avec nous sur ce projet " a-t-il ajouté.

Poursuivant son discours, il a déclaré: " La gestion des ordures ménagères est ma priorité en tant que maire. La gestion des ordures ménagères touche chaque aspect de notre vie, notamment la santé, l'économie, la qualité de la vie et la joie, la fierté de vivre et de travailler dans un environnement sain et propice. "

Le maire Bensouda, tout en mettant en exergue le caractère précieux des ordures ménagères, a déploré la gestion inefficace, et ce en raison de leur nature désagréable, des ordures ménagères par les citoyens de la Gambie. Il a cependant noté que plus de 50% des ordures ménagères en Gambie sont de nature organique et peuvent donc être séparés, nettoyés, transformés en compost et vendus.

" Les matières plastiques transparentes dénommées PET sont précieuses et peuvent être exportées. D'autres matières plastiques peuvent être fondues, transformées en plomb et vendues. Les entreprises commerciales peuvent également utiliser ces matières plastiques pour construire des citernes d'eau. Les métaux récupérés peuvent servir à la fabrication de divers produits métalliques tels que les barres de fer " a-t-il ajouté.

Il a déclaré que son bureau redoublera d'efforts pour travailler main dans la main avec le Ministère des Ressources Foncières et des Collectivités Locales en vue d'identifier un nouveau site de déchargement d'ordures et procéder ainsi à la fermeture du site de dépôt d'ordures de Bakoteh. Il a ajouté que ces sites de dépôt d'ordures peuvent poser un danger pour la santé si leur gestion n'est pas conforme aux règles et procédures environnementales. Le Conseil Municipal de Kanifing pourrait procéder au lancement d'autres projets de développement dans le futur.

Mr Alieu Nyang, le directeur de projet du KETP, a salué l'Union Européenne pour leur soutien et le Conseil Municipal de la ville de Peterborough pour le partenariat.

" Le KETP ambitionne de garder une attention constante sur les nouvelles méthodes de gestion intégrée des ordures ménagères en vue de transformer, de rehausser le mode de vie des résidents de la Municipalité de Kanifing tant au plan économique que social et environnemental " a-t-il noté.

Le projet, a-t-il insisté, transformera le système de gestion des ordures ménagères, et ce, en vue de résoudre les problèmes de santé, de pollution et de l'environnement de la municipalité de Kanifing. Ce projet créera à long terme des opportunités économiques durables qui iront renforcer la politique de gouvernance urbaine.

Il a déclaré que le projet permettra de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes entrepreneurs, développer des espaces d'incubation pour l'innovation économique numérique et circulaire et aider les jeunes leaders à protéger l'environnement.

Mr Joseph Borrel, l'ambassadeur de l'Union Européenne en Gambie, a déclaré que le projet de trois ans permettra la stimulation de la croissance socio-économique des résidents du conseil municipal de Kanifing.

Il a ajouté que le projet permettra sans aucun doute aux autorités locales d'éliminer le problème de la pollution dans la municipalité.

