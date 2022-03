Ile Maurice: Les magistrats dans l'organisation des élections - Une pratique à revoir !

L'on doit se demander s'il faut nécessairement que le Returning Officer, dans une élection législative, soit un magistrat ou un autre officier exerçant dans le système de la justice. N'y a-t-il pas d'autres hauts fonctionnaires à nommer à ces fonctions temporaires et qui ne proviendraient pas du judiciaire, du parquet, du bureau de l'Attorney General, du State Law Office, des tribunaux ?

Notre propos ici est d'épargner à des personnalités exerçant des fonctions sensibles d'être la cible des critiques qui fusent lorsque surgissent des accusations d'irrégularité dans l'organisation des élections, les mettant dans une position délicate.

En politique, c'est tout comme dans le foot : l'équipe perdante critique l'arbitre et le tient aussi responsable de ses malheurs, ou encore, le fan mécontent du score lance des quolibets à l'encontre de celui qui a pourtant joué son rôle pour que le match ait lieu. Des personnalités sérieuses exerçant des fonctions importantes dans la machinerie de l'État et dans le système de justice sont connues pour être crédibles et justes : on doit faire en sorte qu'elles ne deviennent pas l'objet de caricatures et de blagues, en bref, la risée du public.

En recrutant des fonctionnaires associés au système de justice, on les expose indûment à la critique. L'expérience nous a montré que lorsque les résultats des élections sont contestés, se voient entraînées dans le débat public et la rumeur des personnalités qui, pourtant, jouissent d'un respect de la population en raison du statut de la fonction qu'elles détiennent. Elles étaient jusqu'ici protégées des attaques de la politique partisane. C'est dans le but de protéger notre système de justice que nous faisons ici la proposition de ne pas les inviter dans l'arène où s'affrontent des politiciens gladiateurs !

On a vu récemment toute la polémique autour des bulletins de votes retrouvés bien rangés dans les urnes, que le public voyait d'un oeil perplexe. La rumeur se répandant avec aise, il a fallu des explications. Toutefois, et c'est cela la psychologie de ceux qui ne veulent pas croire, les justifications et explications étaient devenues un sujet très détendu dans le public. Aussi, récemment dans le sillage du recount dans la circonscription numéro 19, on a vu comment ont été exposées certaines personnalités.

Le problème vient du fait que dans l'esprit du public, il est difficile de dissocier le magistrat du Returning Officer. Lorsque ces deux fonctions sont cumulées par la même personne, il est très facile de mélanger le statut et le rôle des individus qui le tiennent. La logique veut que quelqu'un ne puisse être critiqué comme magistrat, alors que c'est en tant que Returning Officer qu'il a agi.

Le public respecte fortement le magistrat, le membre du judiciaire ou l'officier de justice quand il agit comme tel. Mais la situation change lorsque l'individu porte une autre casquette, celle du fonctionnaire impliqué dans l'organisation des élections. Vu que la tenue des élections suscite pas mal de polémiques, questionnements et critiques, il est temps de se demander s'il faut nommer des magistrats et des officiers de justice à des fonctions, même temporaires, dans l'organisation des élections. Nous pensons qu'il faut les protéger afin qu'ils ne puissent être au centre de conflits hautement partisans. Ce serait rendre un mauvais service au système de justice et aux individus qui y exercent de hautes responsabilités que de les exposer aux querelles que se livrent les partis politiques lors des élections législatives.

La tradition de recruter les magistrats et autres officiers de justice pour assumer des rôles importants lors de l'organisation d'un scrutin remonte dans le temps. Et si personne n'a pensé à leur protection jusqu'ici, c'est parce que les litiges autour les élections législatives les avaient épargnés. Mais les choses ont évolué : le nombre, l'ampleur et la complexité des irrégularités alléguées dans les pétitions électorales d'hier ne présentent que très peu de comparaisons avec ce que l'on voit aujourd'hui !