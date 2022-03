Maroc: L'ONEE participe à l'inauguration du 7ème congrès de l'Union Arabe de l'Électricité à Doha

Casablanca — L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a marqué une forte présence à l'inauguration de la 7ème édition du Congrès de l'Union Arabe de l'Électricité (UAE) organisée le dimanche 20 mars à Doha.

Inauguré par le ministre d'Etat à l'Energie du Qatar, SE Saad Sherida Al-Kaabi, le ministre de l'Energie de l'Arabie Saoudite, SE le Prince Abdel Aziz Ben Salmane Al Saoud, et par le Directeur Général de l'ONEE et Président de l'UAE, M. Abderrahim El Hafidi, cet événement trisannuel connaît la participation des plus grandes compagnies arabes et internationales dans le domaine de l'électricité, a indiqué un communiqué de l'ONEE.

Dans son allocution lors de la cérémonie officielle d'ouverture de cette manifestation organisée sous le thème "Vers une vision commune pour un avenir prometteur pour l'électricité dans le Monde Arabe", M. El Hafidi, DG de l'ONEE et Président de l'UAE après son élection pour la 2ème fois consécutive, a mis en exergue les profondes mutations réalisées par l'UAE durant les trois dernières années pour renforcer son rôle à l'instar des grandes organisations internationales ainsi que les principales étapes de restructuration.

A ce titre, il a rappelé les actions entreprises pour mettre en place le nouveau modèle pour la modernisation de l'Union afin de relever les défis actuels et futurs principalement ceux liés à la sécurisation de l'approvisionnement des pays arabes en énergie électrique au meilleur coût ainsi qu'au renforcement des interconnexions électriques.

Il s'est félicité des efforts entrepris par les membres de l'UAE pour la concrétisation de cette vision en dépit de la pandémie sanitaire ayant fortement impacté les travaux de l'Union.

M. El Hafidi a également souligné qu'une nouvelle vision stratégique de l'UAE sera élaborée afin de permettre une modernisation des structures et la réussite des missions rappelant que les différents panels du Congrès constituent des opportunités d'échanges autour des orientations stratégiques de l'UAE qui représentent un intérêt manifeste de la part des décideurs et des acteurs du secteur électrique.

Dans ce même registre, et à l'initiative de l'ONEE, dont son Directeur Général est également Président du Partenariat Mondial pour l'Électricité Durable -GSEP-, cette prestigieuse alliance qui rassemble les plus grands électriciens du monde s'est également joint à la Conférence Générale de l'UAE, à travers la tenue d'un "Dialogue Stratégique" sous la thématique "la Décarbonisation de la production électrique".

Il est à signaler que le Royaume du Maroc a marqué sa forte présence à cette exposition à travers un Pavillon Marocain qui réunit l'ONEE, Nareva et Enel Green Power Morocco.

Une délégation ministérielle de très haut niveau, présidée par le ministre d'Etat à l'Energie du Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, le ministre de l'Energie de l'Arabie Saoudite, le Prince Abdel Aziz Ben Salmane Al Saoud, et composée de ministres Arabes de l'Énergie a visité le Pavillon Marocain et s'est enquis des réalisations et activités majeures de l'ONEE.

Le Pavillon Marocain, qui occupe un emplacement rayonnant au sein de l'exposition, a retenu l'intérêt de responsables de compagnies internationales qui ont manifesté une volonté de nouer des partenariats de coopération dans le secteur électrique.

Ce Pavillon constituera, tout au long de cet événement, une véritable vitrine pour exposer aux visiteurs les grands projets structurants développés et réalisés par le Maroc dans le secteur énergétique en général et dans le secteur des énergies renouvelables en particulier.

Cet important événement, qui coïncide avec la réunion annuelle du Conseil Ministériel Arabe de l'Électricité, a connu la présence de ministres Arabes de l'Énergie d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït, de Jordanie, d'Egypte, du Yémen, de Palestine, du Liban, du Soudan et de Djibouti ainsi que de délégations de haut niveau représentant les secteurs publics et privés.

Une exposition rassemblant des opérateurs et des professionnels en équipements électriques dans le monde arabe est organisée en marge du Congrès de l'UAE, a conclu le communiqué.