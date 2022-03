Madagascar: Rallye / SSV - Première expérience concluante pour CT Motors

Le rallye malgache a connu un grand tournant avec l'intégration du SSV. CT Motors veut agrandir la famille des passionnés de cette catégorie.

CT Motors a eu du mal à convaincre la Fédération du Sport Automobile sur l'intégration du SSV dans le monde du rallye malgache, en raison de la sécurité. Mais rien à regretter après une saison très réussie ponctuée par le premier sacre de Nirina Ramanandraibe sur un polaris dans cette catégorie. Comme le SSV rencontre de plus en plus de succès dans le monde du rallye, CT Motors, le grand acteur dans l'auto-moto encourage les pilotes qui veulent tester le volant de cette machine solide et amusante. " Nous remercions l'instance nationale et toutes les personnes qui nous ont aidé à intégrer le SSV dans le rallye malgache.

Après cette saison 2021 pleine d'expériences, CT Motors souhaite encore soutenir tous ceux qui sont motivés à passer de la voiture au SSV. Nous sommes ouverts à des collaborations et voulons soutenir ces gens qui osent, tout en ayant un financement vraiment spécial pour que cela ne soit pas difficile de passer à ce sport mécanique qu'est le SSV. La société soutiendra ces pilotes au niveau de l'assistance, de la mécanique et des pièces. Nous n'attendrons pas de contrepartie puisque c'est une passion ", souligne le directeur général Chamine Tahora.

La saison passée, CT Motors avait aligné trois pilotes du SSV. Le directeur a annoncé qu'un SSV à quatre cylindres va arriver dans quelques mois et sera en lice à la compétition. " Le résultat était très encourageant d'après ce qu'on a vu durant quelques épreuves spéciales. Le SSV a fait le parcours quasiment sur le même chrono que la voiture la plus rapide à Madagascar. Il y a des chances qu'un jour cela aille encore plus loin ", a ajouté Chamine Tahora. Ce dernier espère encore la continuité de sa collaboration étroite avec la fédération pour pouvoir agrandir et ouvrir le monde automobile à tout le monde.

Ce samedi, CT Motors a organisé une journée de remise des prix à l'endroit des travailleurs de l'ombre durant la saison 2021 à Andraharo. Ces personnes du back office sont, entre autres, le président de la fédération, les délégués techniques et la sécurité, les commissaires sportifs et techniques, les directeurs de course, et le président du collège des officiels.