Madagascar: Culture Malgache - Les " angano " vivement encouragés à l'école

Une formation sur la déclamation de contes ou plus précisément les traditionnels " angano " malgaches s'est déroulée le 18 mars dernier à l'Ivokolo Analakely dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des contes et poèmes. 45 personnes, hommes et femmes venant d'écoles, de librairies, d'associations diverses ou inscrits en personnellement en ont bénéficié.

La poétesse et écrivaine Ny Eja, une des formateurs, encourage vivement les enseignants dans les régions à organiser de telles formations et surtout à propager dans les milieux ruraux l'engouement pour les contes. Les organisateurs de la formation encouragent également l'introduction de la déclamation de contes dans les programmes scolaires pour pérenniser la langue malgache.

Les contes détiennent une place prépondérante dans l'éducation, la culture et les valeurs de la société malgache car c'est à travers les " angano " habituellement déclamés autour d'un feu que les Ntaolo transmettaient et pérennisaient les us et coutumes ainsi que leur sagesse aux générations futures, selon les explications.