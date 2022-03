Madagascar: Système de crowdfunding - Une première plateforme en ligne lancée à Madagascar

Kotikota.com qui vient du mot cotisation. C'est la première plateforme en ligne de crowdfunding lancée à Madagascar.

" Nous l'avons créé dans le but d'apporter une solution digitale à tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien financier et devenir des acteurs du changement ", a expliqué Narindra Ravelojaona, le fondateur de ce système de crowdfunding malgache, lors d'une conférence de presse samedi dernier à l'ASA, une ONG oeuvrant pour des actions humanitaires qui siège à Ampasanimalo.

Traçabilité assurée. " C'est ouvert aux particuliers qui veulent organiser des événements privés comme des anniversaires et des mariages ou qui ont des besoins financiers pour cause de maladie ou autre. Les porteurs de projet qui sont en quête de financement pour le réaliser ou bien les entreprises désirant faire une extension d'activité, peuvent également en bénéficier. Il en est de même pour les associations humanitaires, sportives ou culturelles, qui veulent mobiliser des ressources.

On fait ainsi appel au monde entier pour financer son projet. Nous ciblons notamment la diaspora malgache et les étrangers, voire même les nationaux pour participer à ce projet de levée de fonds, et ce, même à hauteur de 1 000 Ar ", a-t-il ajouté. Leurs contributions sont payables via money banking ou une banque partenaire.

" La traçabilité de ce financement participatif venant de tous les donateurs jusqu'aux bénéficiaires est assurée et sécurisée. D'autant plus, nous mobilisons une équipe pour effectuer des vérifications sur terrain afin d'éviter toute forme d'arnaque ", a-t-il enchaîné.

Ne pas rembourser. Pour ce faire, " il suffit de choisir une date de début et fin d'une cagnotte que l'on partage sur tous les réseaux sociaux en connectant un lien entre les étrangers et ceux résidant à Madagascar. Puisqu'il s'agit d'un financement participatif ou d'une levée de fonds, les bénéficiaires de ces cagnottes solidaires n'ont rien à rembourser. En revanche, nous prélevons entre 3 et 6% du montant de la cagnotte, hors frais des opérateurs en téléphonie mobile ", a conclu le promoteur de cette plateforme en ligne de crowdfunding.