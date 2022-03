Madagascar: Insolite - Fayonne Armada sert la main d'Andry Rajoelina

Lors du cortège d'inauguration qui s'est déroulé le week-end dernier à Fénérive-Est, le président de la République Andry Nirina Rajoelina a effectué un meeting au "kianja manara-penitra" tout neuf de la capitale de la région d'Analanjirofo.

Après sa prestation sur scène, Fayonne Armada s'est adressé au président en disant : " tel est mon message président, je viens de la campagne et je représente les jeunes " en entendant ce touchant discours, le numéro 1 malgache a pris le micro et a répondu calmement " avant je ne connaissais pas Fayonne. Bon nombre de personnes m'ont envoyé sa chanson... ". Aussitôt, l'artiste s'est dirigé vers la tribune centrale accompagné d'un garde du corps présidentiel. Fayonne a ensuite serré la main et le poignet de Rajoelina avec deux mains et ce dernier l'a pris dans ses bras pour une demi-accolade.

La diversion. Ce geste semble signifier que le président a le sens de l'écoute. Un président avisé de tout ce qui se passe dans son pays. Un jeune " raiamandreny " aimable et qui aime ses " enfants ". Sous un autre angle, on peut l'interpréter comme une manière d'apaiser la tension qui commence à monter dans les " faritra ", le ral-bol des petits marchands ou encore la colère de la classe moyenne qui commence à disparaître de l'échelle sociale. Depuis trois ans, ils se sentent négligés. Les " faritra " se considèrent comme des vils. Le gouvernement central ne fait que gâter les citoyens de premiers degrés, qui ne sont autres que ceux de la capitale. Alors, pour démentir ces propos, l'ex numéro 13 des élections présidentielles de 2018 fait des cortèges d'inauguration dans les régions afin de prouver qu'il ne les a jamais oubliés.

La communication prend le dessus. Ceci n'est qu'une diversion. Si on analyse les paroles de " Mamangia président ", l'auteur ne veut pas seulement rencontrer le président mais également dénoncer l'injustice et la paupérisation à Madagascar. La cherté de la vie, les prix de la vanille et du girofle qui s'effondrent... dans le clip, on constate également un village ravagé par un cyclone. Ce qui sous-entend également que la pauvreté ravage la nation notamment le fin fond des campagnes. Les citoyens de doivent pas se laisser berner par ce genre de contre pied, serrer la main d'un artiste engagé ne dénoue pas les problèmes qui s'accumulent de jour en jour. En effet, la réaction d'Andry Rajoelina était de faire taire intelligemment l'artiste en lui faisant un don.

Fayonne Armada est un artiste connu dans le triangle du nord avec ses paroles enluminées d'humour. Depuis son featuring avec Wendy Catalina " Jaombilo voatôra ", l'artiste a pris de l'ampleur dans les quatre régions de la partie septentrionale de la Grande Ile à savoir, Diana, Sava, Analanjirofo et Sofia.