Madagascar: Bourses d'études - Les étudiants appelés à activer les cartes " E-poketra "

Le budget pour les allocations des bourses est déjà disponible, rassurent les responsables auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Les étudiants doivent pourtant respecter le processus de digitalisation comme l'activation des cartes " E-poketra " pour accélérer le paiement.

Après les échauffourées à Ankatso et Vontovorona, les responsables auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) ont apporté des précisions par rapport à la distribution des bourses d'études.

C'est lors d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue samedi dernier à Fiadanana que le secrétaire général de ce ministère, Julien Salava, a tenu à rassurer les étudiants que le budget pour les allocations des bourses pour l'année universitaire 2021-2022 est déjà disponible ; cependant, le processus doit être respecté. " Seuls 30% des étudiants ayant reçu leurs E-poketra ont activé leurs cartes deux semaines après le début de cette opération. Elle se fait en présentiel et si chacun apporte sa contribution, la distribution des bourses ne devrait pas tarder ", a-t-il précisé.

Vérification. Des techniciens auprès du MESUPRES effectuent des descentes auprès des universités pour suivre de près le processus de digitalisation. La sortie du calendrier de paiement des bourses relève par contre de la compétence de chaque université et du Paositra Malagasy. Le paiement est déjà effectif dans certaines universités comme celle de Fianarantsoa. Les procédures administratives et financières sont déjà en cours pour l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) et l'Université d'Antananarivo.

Au total, 116 239 étudiants bénéficieront des bourses d'études dans tout Madagascar. Ils ont été validés par une commission, selon à son tour le directeur des bourses nationales et extérieures, Arielle Tsiazonangory. À noter que trois entités se chargent des bourses d'études à savoir le MESUPRES, le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MDNTDPT).