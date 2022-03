Madagascar: Présidence à l'université de Toliara - Les candidats officiels connus demain

Ils étaient quatre vendredi dernier à avoir déposé leur candidature pour le poste de président de l'Université de Toliara.

Il s'agit de Heriarivelo Risite, enseignant chercheur au département des Sciences, actuel directeur des Infrastructures et du développement au sein du gouvernorat de l'Atsimo Andrefana, Colin Ratsirisija, enseignant chercheur au département des Sciences également, Ruphin Pierre Fatiany, actuel doyen de la faculté des Sciences et Edally Tovondrainy Ranoelson, enseignant-chercheur au département de Droit et actuel gouverneur de la région Atsimo Andrefana. Ce jour, Rojo Fienena Félicitée, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, professeur à l'université de Toliara, prévoit de remettre son dossier de candidature, suivi de l'actuel président de l'Université de Toliara, Andriamanantena Razafiharison, qui clôturera le bal.

La période de dépôt de candidature a été fixée entre le 17 et le 21 mars. La liste des candidats officiels sur les six en lice sera connue mardi et la campagne électorale s'effectuera entre le 22 mars et le 2 avril. Un décret sorti le 2 mars dernier fixe les conditions des élections au sein des universités. Il souligne entre autres que " sont éligibles... au poste de président d'université... , les enseignants permanents de l'université, non admis à la retraite définitive, ayant au moins le grade de maître de conférences et cinq ans d'expérience dans ce corps au minimum... ".

" Le comité électoral étudie tous les dossiers des candidats et se prononcera sur la liste finale des candidats ayant répondu aux conditions exigées et qui pourront se présenter aux élections. Les élections des doyens, directeurs, chefs de mentions, chefs de laboratoire, se tiendront en revanche le 7 avril ", éclaire Francis Veriza, président du comité électoral à l'université de Toliara. 250 enseignants et 300 membres du personnel administratif et technique (PAT) éliront celui ou celle qui leur convient. Le vote par procuration n'est plus autorisé selon le décret du 2 mars 2022. Mira