Madagascar: Revendications estudiantines - Les bourses d'étude disponibles mais...

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique apporte des explications sur le retard du paiement des bourses d'étude. Des étudiants projettent de maintenir les manifestations.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique tient à rassurer les étudiants sur le paiement des bourses d'étude et des équipements. " L'enveloppe est déjà disponible. Mais pour verser les bourses d'étude et les équipements, il faudra que toutes les procédures soient terminées. ", indique le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Julien Salava, samedi.

Les processus ne sont pas totalement achevés pour plusieurs facultés. Ces processus consistent, entre autres, en l'inscription ou la réinscription des étudiants, la qualification, la mise à jour de la liste des bénéficiaires, au contrôle et à la digitalisation. Le processus de digitalisation a déjà commencé. La Paositra Malagasy est au stade d'activation des cartes visas e-poketra. Mais en deux semaines d'activation, seuls 30% des cartes sont activées. " Les étudiants sont, peut-être, bloqués dans leurs études. ", indique Julien Salava, pour expliquer ce faible taux d'activation des cartes visas epoketra. Il évoque également le retard de la clôture des inscriptions comme cause du retard de paiement des bourses d'étude. " Nous avons déjà demandé à chaque université de préparer la liste, à la fin de l'année 2021. Mais les inscriptions n'ont été clôturées qu'au début du mois de février, pour certains départements. ", ajoute ce responsable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Sonnette d'alarme

Pour démontrer la disponibilité des bourses d'étude et des équipements, le ministère indique le paiement des bourses d'étude à l'université de Fianarantsoa, qui a terminé toutes les procédures. Les demandes d'engagement des bourses d'étude pour la faculté de Médecine de l'université d'Antananarivo et pour l'École supérieure de Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) seraient, également, en cours. Leurs étudiants seraient payés, incessamment.

Les étudiants de l a Polytechnique et ceux de la faculté de l'Économie, de la gestion et de la Sociologie (EGS) ont manifesté, la semaine passée, pour réclamer le paiement des équipements et de cinq mois de bourses d'étude. Ils ont, également, tiré la sonnette d'alarme sur le fait que plusieurs étudiants n'aient pas reçu leurs cartes. Ils envisagent de poursuivre les manifestations, jusqu'au règlement de leurs bourses d'étude.