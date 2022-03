Madagascar: Cour criminelle - Le meurtre de Radjan de nouveau jugé

Un nouveau procès relatif au meurtre de Danil Radjan se tiendra demain. Lionel Lelievre et ses trois co-accusés avaient déjà été acquittés une première fois en juin à l'issue d'un procès particulièrement accablant pour l'accusation.

LIONEL Lelièvre et ses trois co-accusés seront à nouveau présentés devant les juges de la Cour criminelle ce jour. Cet opérateur économique ayant réussi dans le secteur du gardiennage et la sécurisation à Madagascar, est accusé d'être le commanditaire du meurtre de l'un des membres de la famille Radjan, Danil Radjan, mort étranglé dans le sous-sol du parking d'un centre commercial en septembre 2020.

Lors d'un premier procès en cour criminelle tenu au mois de juin 2021, ils étaient déjà tout simplement acquittés en l'absence de preuve tangible présentée par l'accusation. Mais sur ordre du ministre de la Justice de l'époque, ils ont été, contre toute attente, emmenés en prison et le jugement cassé sans motif officiel. La Cour criminelle siègera donc à nouveau ce jour au tribunal Anosy et devra prononcer le dénouement de cette affaire qui est sans doute une des plus suivies de ce début d'année.

Lors du premier procès, l'assistance attendait sur tout la diffusion d'une preuve vidéo qui serait une des preuves de base de l'accusation.

Ce film qu'aurait capté une des vidéo surveillances du parking montrerait les accusés en action mais il n'a finalement jamais existé. Cette fois-ci, le débat public risque encore d'être plus intéressant et le tribunal très attendu dans son verdict, notamment par rapport à une éventuelle pression qui pourrait venir d'en haut, pour l'intérêt de l'un ou de l'autre partie. En effet, les plaignants devront justifier de nouvelles e t solides preuves pour justifier une éventuelle modification du jugement d'acquittement déjà rendu en juin.

Difficile également de ne pas faire le rapprochement entre cette affaire sur les informations accablantes qui circulent sur les Radjan. Il y a quelques mois, des articles publiés par un journaliste proche du pouvoir, n'hésitant pas à les citer dans des affaires louches telles que du kidnapping et de trafic d'or, évoquant même un possible règlement de compte comme étant la cause possible de ce meurtre.

D'ailleurs, Moustapha Radjan, frère du défunt, était jugé coupable et condamné à 20 ans de travaux forcés pour affaire de kidnapping au mois de novembre de l'année dernière. Deux mandats d'arrêt ont déjà été émis à son encontre mais l'homme reste pour l'instant en liberté.