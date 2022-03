Madagascar: Sous-lieutenant Laitsara Jimmy Andrianarison

Traumatisé mais toujours d'attaque. Rescapé du crash d'hélicoptère du 20 décembre 2021, dans les eaux du district de Fenoarivo Atsinanana, le sous-lieutenant Laitsara Jimmy Andrianarison a été de ceux qui ont été à l'honneur, durant l'événement à Mahambo, samedi.

En marge de la cérémonie, le mécanicien de l'armée de l'air a narré ce qu'il a vécu durant le temps qu'il a passé en mer, dans la nuit du 20 décembre, jusqu'au matin du 21 décembre. Il a également, répondu à la question sur l'après, de cet accident. "J'ai repris mon travail normalement. J'ai déjà effectué quatre vols en hélicoptère depuis ce drame, en plus des visites techniques périodiques", affirme le sous-lieutenant Andrianarison. Il reconnaît, néanmoins, que ce tragique événement a laissé quelques traces, notamment, des traumatismes psychologiques.

"J'ai quelquefois du mal à dormir la nuit. Je fais des cauchemars qui me font revivre ce que j'ai vécu durant cet accident", confie celui qui a été élevé au grade d'officier de l'armée de l'air. A quelque chose malheur est bon, le sous-lieutenant Andrianarison reconnaît tout de même que cet accident d'hélicoptère a changé sa vie. "D'abord, je suis monté en grade, mais ça m'a également permis de mieux apprécier la vie", indique-t-il.

Le sous-lieutenant Andrianarison a passé près de 15 heures en mer, avant de rencontrer un pêcheur qui l'a sauvé des eaux et l'a ramené sur la terre ferme. "A un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Plus personne ne répondait à mes appels et mes sifflements. Je voyais des lumières qui indiquaient que la terre était proche. Cependant, à chaque fois que j'essayais de rejoindre la plage, le courant me repoussait. J'avançais de 5 mètres et les eaux me ramenaient 30 à 40 mètres en arrière. J'ai arrêté de me débattre des eaux lorsque j'ai eu des crampes sur tout le corps. Heureusement que j'avais un gilet de sauvetage qui m'a aidé à ne pas couler jusqu'à ce que je sois secouru", raconte l'officier de l'armée de l'air.