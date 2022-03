Madagascar: Athlétisme / 60m Haies - Un personnal best pour Sidonie

Sidonie Fiadanantsoa a réalisé samedi, un nouveau personnal best de 8'22 sur 60 m haies au 18e Championnat du monde en salle qui se déroule à Belgrade.

Un apprentissage et une nouvelle performance. Malgré l'engagement au dernier moment de Sidonie Fiadanantsoa au 18e Cham-pionnat du monde en salle qui s'est joué à la Štark Arena à Belgrade, le porte-fanion de la Grande Île a réalisé une nouvelle performance.

Elle vient d'accomplir un nouveau personnal best sur la distance de 60 mètres haies en 8'22. Au classement général, Sidonie Fia-danan-tsoa occupe le 31e rang mondial sur quarante six participantes.

Partie dans la première série avec la future cham-- pionne du monde, la Fran-çaise Cyréna Samba-Mayela, Sidonie Fiadanantsoa a terminé cinquième de sa série. Celle-ci est la plus relevée sur les six de la discipline avec, outre la présence de la Française Cyréna Samba-Mayela (7'91), celle de la Suissesse Ditaji Kambundji (7'97) et l'Irlandaise Sarah Lavin (8'03).

Avec de telles adversaires de gros calibres, elle ne pourra pas rivaliser, mais tout au moins, elle a pu améliorer son temps personnel.

Si notre Sidonie nationale s'est trouvée dans la quatrième sérié, la moins relevée de toutes, elle aurait pu avoir une petite chance avec son chrono de 8'22. La Serbe Anja Lucic, quatrième de la quatrième série, est créditée d'un temps de 8'25.

Lors du championnat de France élite indoor joué les 26 et 27 février, le chrono de 8'26 réalisé par Sidonie Fia-danantsoa avait montré qu'elle pourrait encore s'améliorer. Placée au départ avec les gothas mondiaux de l'athlétisme, elle est sur la bonne voie et, petit à petit, descendre sous la barre de 8'.

En bonne voie

Selon le directeur technique national de la Fédé-ration malgache d'athlétisme, Hery Rambeloson, " Sidonie Fiadanantsoa a besoin de côtoyer les meilleures mondiales pour progresser.

Avec son temps de 8'22", elle est sur la bonne voie et peut encore s'améliorer pour descendre en dessous des 8 secondes. On lui souhaite le meilleur ", finit-il. Avec de l'effort et de l'abnégation, tout se paie. La Suissesse Kambundji vient de décrocher son premier titre de championne du monde à l'âge de 29 ans, sur la distance de 60 mètres. Son succès doit constituer une source de motivation pour Sidonie Fiadanantsoa. Avec son jeune âge, son assiduité et sa marge de progression, elle peut rêver et titiller le sommet mondial.