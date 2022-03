Madagascar: Fénérive-Est - Rajoelina confirme sa popularité

Le président de la République a inauguré le stade "Manara-penitra", de Fenoarivo Atsinanana. Un rendez-vous aux allures de meeting politique.

Une fin de tournée en apothéose. Voilà l'objectif de l'agencement du programme de la tournée de Andry Rajoelina, président de la République, dans la région Analanjirofo, vendredi et samedi. Une tournée bouclée par l'inauguration du stade "Manara-penitra", de Fenoarivo Atsinanana, samedi après-midi. Un événement qui a permis au locataire d'Iavoloha de jauger et confirmer sa popularité dans cette partie du pays.

Le Chef de l'État en a fait un teasing, vendredi, durant ses séries d'inauguration dans la capitale de la région Analanjirofo. "Nous allons inaugurer en grande pompe le stade Manara-penitra de la ville demain", a-t-il prévenu. Comme annoncé par le Président, himself, l'ambiance dans le nouveau stade de Fenoarivo Atsinanana a été explosive. La foule était au rendez-vous. Portée par l'affluence et l'exaltation populaire, l'événement a rapidement pris une allure de meeting politique.

Vers 16 heures, les séries de discours ont commencé, dans le stade noir de monde. C'est Tinoka Roberto Raharoarilala, ministre de Jeunesse et des sports, qui a été le premier à faire la poudre. Fraichement revenu à la tête de ce département, il a démontré sa verve de combattant politique durant les rendez-vous populaires. Mettant en avant le fait que l'administration Rajoelina a construit trente-deux stades et dix-huit gymnases depuis le début du quinquennat, il a harangué la foule à scander "un merci Président". Une formule reprise à tue-tête et en chœur par tout un stade.

Se requinquer politiquement

Sous la clameur de la foule, le Chef de l'État, lui aussi, ne s'est pas privé de surfer sur la vague de cette liesse. Mettant l'accent sur la concrétisation d'un engagement fait durant sa campagne électorale à Fenoarivo Atsinanana, Andry Rajoelina lance l'assistance, "je demande à ceux qui reconnaissent que nous avons mis aux normes ce stade". Un exercice hasardeux lorsqu'il n'y a pas de certitude que le public communie avec l'orateur. Seulement, le Président pouvait, visiblement, tout se permettre durant le rendez-vous populaire de samedi.

À Fenoarivo Atsinanana et, plus largement, dans la région Analanjirofo, le locataire d'Iavoloha jouit toujours d'une cote de popularité élevée au regard des faits de vendredi et samedi. A chaque sortie, il a été accueilli par une foule enthousiaste. Dans les discussions au sein du public, certains soutenaient, "ce sera encore lui en 2023, sans hésitation". A entendre le discours présidentiel au stade de la capitale de la région Analanjirofo, cette tournée a été une occasion, pour lui, de se requinquer politiquement.

La crise institutionnelle qui a amené au remaniement du gouvernement et le relent de l'inflation pèse sur la conjoncture nationale ces derniers temps. "Lorsque nous en avions terminé avec le remaniement du gouvernement, mercredi, j'ai dit à mes collaborateurs que ça fait quelque temps que je n'ai pas visité l'Analanjirofo. Je dois y aller. Aujourd'hui, je suis ravi puisque vous êtes tous là, avec moi. Nous ne serons toujours ensemble", scande Andry Rajoelina. Profitant de ce moment de communion avec le public, il s'est même accordé un bain de foule.

Le Président y a fait référence, lui-même, à quelques reprises durant ses prises de parole durant les séries d'événements dans l'Analanjirofo. Cette tournée présidentielle intervient, effectivement, juste au lendemain du remaniement du gouvernement. Christian Ntsay, Premier ministre, et quelques ministres ont été aux côtés du Chef de l'État, notamment, samedi. A s'en tenir aux propos de certains d'entre eux, la prochaine élection présidentielle est déjà dans les têtes des membres de l'Exécutif.

"Certains disent que les infrastructures sportives ne sont pas nécessaires, qu'elles ne se mangent pas. Qu'ils réitèrent leurs propos lorsque le moment sera venu où ils vont solliciter l'appui des jeunes", assène le ministre Raharoarilala. Durant une cérémonie, à Mahambo, samedi matin, le général Serge Gellé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, a affirmé sa reconnaissance d'être "'un redoublant", au sein du gouvernement. "En politique, être redoublant signifie qu'on est à la hauteur de notre mission. Aussi, je prie Dieu que vous puissiez redoubler à ce poste monsieur le Président", soutient l'officier général.