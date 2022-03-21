Algérie: Open Africain d'Alger - L'Algérie dominatrice de la dernière journée

21 Mars 2022
Algerie Presse Service (Algiers)

- Les judokas algériens ont dominé la seconde journée de l'Open Africain d'Alger, clôturé, dimanche soir à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en récoltant un total de 39 médailles (7 or, 10 argent et 22 bronze).

Les médailles algériennes en vermeil ont été remportées respectivement, par Fayza Aissahine (-52g), Khadidja Bekheira (7kg), Amina Belkadi (-63kg), Maroua Mammeri (+78kg) en dames, et Boubekeur Rebahi (-66kg), Houd Zourdani (-73kg), Mouad Gurroumi (-81kg), chez les hommes.

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Résultats complets du dimanche:

DAMES:

-48 kg:

1. Oumaima Bedoui (Tunisie)

2. Imene Rezzoug (Algérie)

3. Nesrine Hadel (Algérie)

-- Rahma Ghalima (Algérie)

-52kg:

1. Aissahine Faiza (Algérie)

2. Fofana Salimata (Cote d'Ivoire)

3. Naita Ammar Rania (Algérie)

-- Zineb Nouar (Algérie)

-57kg:

1. Khadidja Bekheir (Algérie)

2. Besrine Boudjemil (Algérie)

3. Khadidja Belhout (Algérie)

-- Zina Bouakache (Algérie)

- 63kg:

1. Amina Belkadi (Algérie)

2. Meriem Bjaoui (Tunisie)

3. Yassamine Djellab (Algérie)

-- Anna Siga Faye (Sénégal)

-70kg:

1. Nihel Landolsi (Tunisie)

2. Khadija Benchallal (Algérie)

3. Douniazed Boughanbouz (Algérie)

-- Lyna Mohamedi (Algérie)

- 78kg:

1. Moira De Villiers (Nouvelles-Zélande)

2. Fatm Fofana (Côte d'Ivoire)

3. Louiza Ichallal (Algérie)

-- Hayley Mackey (Nouvelles Zélande)

+78kg:

1. Meroua Mammeri (Algérie)

2. Sonia Asselah (Algérie)

3. Sarra Mzougui (Tunisie)

MESSIEURS:

-60 kg

1. Fraj Dhouibi (Tunisie)

2. Younes Ben Laribi (Algérie)

3. Ishak Manseri (Algérie)

4. Billel Yagoubi (Algérie)

-66 kg

1. Boubekeur Rebahi (Algérie)

2. Wail Ezzine (Algérie)

3. Kais Mahie Eddine Moudetere (Algérie)

4. Houssem Rouibet (Algérie)

-73 kg

1. Houd Zourdani (Algérie)

2. Mohamed Salah Eddine (Algérie)

3. Oussama Djeddi (Algérie)

4. Karim Oudjane (Algérie)

-81 kg

1. Mouad Gurroumi (Algérie)

2. Achour Denni (Algérie)

3. Aghiles-Imad Benazoug (Algérie)

4. Saliou Ndiaye (Sénégal)

-90 kg

1. Abdelaziz Ben Ammar (Tunisie)

2. Rayane Zakaria (Algérie)

3. Abderahim Bouchoukh (Algérie)

4. Lokmane Daroul (Algérie)

-100 kg

1. Koussay Ben Ghares (Tunisie)

2. Redha Lamri (Algérie)

3. Faycal Ammour (Algérie)

4. Mustapha Yasser Bouamar (Algérie)

+100 kg

1. Mbagnick Ndiaye (Sénégal)

2. Ahmed Djeradi (Algérie)

3. Wahib Hdiouech (Tunisie)

4. Mohamed El Mehdi Lili (Algérie).

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