Algérie: Open Africain d'Alger - L'Algérie dominatrice de la dernière journée

- Les judokas algériens ont dominé la seconde journée de l'Open Africain d'Alger, clôturé, dimanche soir à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en récoltant un total de 39 médailles (7 or, 10 argent et 22 bronze).
Les médailles algériennes en vermeil ont été remportées respectivement, par Fayza Aissahine (-52g), Khadidja Bekheira (7kg), Amina Belkadi (-63kg), Maroua Mammeri (+78kg) en dames, et Boubekeur Rebahi (-66kg), Houd Zourdani (-73kg), Mouad Gurroumi (-81kg), chez les hommes.
Lire aussi: Judo/Open Africain d'Alger (1e j): cinq médailles d'or pour l'Algérie
Résultats complets du dimanche:
DAMES:
-48 kg:
1. Oumaima Bedoui (Tunisie)
2. Imene Rezzoug (Algérie)
3. Nesrine Hadel (Algérie)
-- Rahma Ghalima (Algérie)
-52kg:
1. Aissahine Faiza (Algérie)
2. Fofana Salimata (Cote d'Ivoire)
3. Naita Ammar Rania (Algérie)
-- Zineb Nouar (Algérie)
-57kg:
1. Khadidja Bekheir (Algérie)
2. Besrine Boudjemil (Algérie)
3. Khadidja Belhout (Algérie)
-- Zina Bouakache (Algérie)
- 63kg:
1. Amina Belkadi (Algérie)
2. Meriem Bjaoui (Tunisie)
3. Yassamine Djellab (Algérie)
-- Anna Siga Faye (Sénégal)
-70kg:
1. Nihel Landolsi (Tunisie)
2. Khadija Benchallal (Algérie)
3. Douniazed Boughanbouz (Algérie)
-- Lyna Mohamedi (Algérie)
- 78kg:
1. Moira De Villiers (Nouvelles-Zélande)
2. Fatm Fofana (Côte d'Ivoire)
3. Louiza Ichallal (Algérie)
-- Hayley Mackey (Nouvelles Zélande)
+78kg:
1. Meroua Mammeri (Algérie)
2. Sonia Asselah (Algérie)
3. Sarra Mzougui (Tunisie)
MESSIEURS:
-60 kg
1. Fraj Dhouibi (Tunisie)
2. Younes Ben Laribi (Algérie)
3. Ishak Manseri (Algérie)
4. Billel Yagoubi (Algérie)
-66 kg
1. Boubekeur Rebahi (Algérie)
2. Wail Ezzine (Algérie)
3. Kais Mahie Eddine Moudetere (Algérie)
4. Houssem Rouibet (Algérie)
-73 kg
1. Houd Zourdani (Algérie)
2. Mohamed Salah Eddine (Algérie)
3. Oussama Djeddi (Algérie)
4. Karim Oudjane (Algérie)
-81 kg
1. Mouad Gurroumi (Algérie)
2. Achour Denni (Algérie)
3. Aghiles-Imad Benazoug (Algérie)
4. Saliou Ndiaye (Sénégal)
-90 kg
1. Abdelaziz Ben Ammar (Tunisie)
2. Rayane Zakaria (Algérie)
3. Abderahim Bouchoukh (Algérie)
4. Lokmane Daroul (Algérie)
-100 kg
1. Koussay Ben Ghares (Tunisie)
2. Redha Lamri (Algérie)
3. Faycal Ammour (Algérie)
4. Mustapha Yasser Bouamar (Algérie)
+100 kg
1. Mbagnick Ndiaye (Sénégal)
2. Ahmed Djeradi (Algérie)
3. Wahib Hdiouech (Tunisie)
4. Mohamed El Mehdi Lili (Algérie).