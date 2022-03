Angola: L'ESA parie sur la réduction de l'infection à VIH chez les jeunes

Luanda — L'engagement régional appelé Education sexuelle complète (ESA) vise à réduire jusqu'à 75% les nouvelles infections à VIH/SIDA chez les adolescents et les jeunes des pays de la région, signataires de cet engagement pris en 2013.

L'engagement vise également à porter à 95 % le nombre d'adolescents et de jeunes âgés de 10 à 24 ans qui démontrent des niveaux de connaissances complets sur la prévention du VIH/sida et l'élimination de la violence sexiste et du mariage des enfants.

Selon la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population en Angola (UNFPA), Marina Coelho, l'engagement préconise de réduire les grossesses précoces et d'accroître la disponibilité d'informations sur les aspects de santé reproductive dans les écoles, grâce à la mise à jour des programmes scolaires, où des sujets sur la sexualité peuvent être abordés dans chaque classe en respectant les âges.

Marina Coelho s'exprimait lors de la rencontre régionale sur l'engagement ministériel sur l'éducation sexuelle complète qui se déroule à Johannesburg (Afrique du Sud).

Elle a mentionné que l'idée est de s'aligner sur l'agenda du développement durable pour améliorer les conditions de santé des adolescents et des jeunes de la région (15 à 24 ans), notamment en ce qui concerne les nouvelles infections à VIH/SIDA et la réduction des grossesses précoces, permettant aux femmes de rester plus longtemps à l'école et de contribuer ainsi au développement économique et social de leur pays.

Marina Coelho a souligné que le pays s'était engagé par l'intermédiaire des ministères de l'éducation et de la santé, après avoir créé un groupe de suivi multisectoriel pour discuter des plans pour chaque secteur, expliquant que le groupe devait renouveler ses activités afin que ces questions puissent être reprises.

La responsable a mis en relief le travail effectué par le ministère de l'Éducation pour mettre à jour les programmes scolaires afin d'inclure des sujets sur l'éducation sexuelle, avec des réunions d'échange d'expériences avec les pays membres.

Elle a appelé à l'engagement du ministère de la Santé, qui met en œuvre le service adapté aux jeunes dans 20 formations sanitaires de Luanda pour assister les adolescents et les jeunes en vue d'offrir des services plus adéquats à cette frange de la population.

La réunion se déroule jusqu'à mardi et le résultat de l'engagement dans les 23 États signataires de l'engagement est en cours d'évaluation, avec la question du Covid-19 qui a mis en évidence des lacunes en matière de durabilité, les financements nationaux ayant été réorientés en faveur de la pandémie.

Cet engagement comprend l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, l'Eswatini, l'Éthiopie, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'Île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Kenya, la RD Congo, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.