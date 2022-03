Cote d'Ivoire: Ecobank - Hausse de 14% du résultat net en 2021

Le résultat net d'Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 14% à l'issue de l'exercice 2021 par rapport à 2020, selon les états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration de cet établissement bancaire.

Ce résultat net s'est établi à 34,304 milliards de FCFA contre de 30,018 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.

Le total du bilan à, de son côté, enregistré une hausse plus modeste de 5%, passant de 1602,345 milliards de FCFA en 2020 à 1678 milliards de FCFA un an plus tard. Cette croissance est expliquée par la direction de la banque par la hausse importante des dépôts et des prêts. Les dépôts de la clientèle se sont en effet situes à 1088 milliards de FCFA au 31 décembre 2021 contre 979 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 (+11%). En ce qui les concerne, les crédits nets consentis à la clientèle se sont établis à 753,306 milliards de FCFA contre 624 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 (+21%).

Quant au produit net bancaire (PNB), il a connu une augmentation de 4 milliards, à 91 milliards de FCFA contre 87 milliards de FCFA en 2020.

Concernant les frais généraux de la banque, ils se sont replies de 2% à 43 milliards de FCFA contre 44 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.

Le résultat brut d'exploitation a augmenté de 5 milliards, avec une réalisation qui se situe à 48 milliards de FCFA contre 43 milliards de FCFA en 2020.

Pour ce qui est du cout du risque, les états financiers d'Ecobank Côte d'Ivoire indiquent une hausse de 11% avec un niveau comptabilisé à 11,974 milliards de FCFA contre 10,804 milliards de FCFA un an auparavant.

Le résultat avant impôts connait de son côté une progression de 10% à 36 milliards de FCFA contre 32,4 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.

Quid des perspectives de la Banque pour 2022 ? Sur ce point, la direction d'Ecobank Côte d'Ivoire envisage de conserver la stratégie " Réussir Ensemble " qui place le capital humain au cœur de la réussite de l'entreprise. Selon elle l'environnement économique de la Côte d'Ivoire est porteur mais avec une visibilité réduite.

Aussi, note encore cette direction, outre la poursuite de son plan stratégique, Ecobank Côte d'Ivoire, en tant que banque résolument africaine, va continuer à renforcer son rôle au niveau environnemental et sociétal pour le bien des communautés que nous servons.

Selon toujours les responsables d'Ecobank Côte d'Ivoire, les points d'attention que constituent la qualité du portefeuille et la montée en gamme des activités des segments de la banque commerciale (financement des PME et des entreprises locales) et de celle des particuliers continueront de faire l'objet d'un suivi particulier. Ils estiment en effet que la bonne gestion du risque de crédit et la redynamisation des activités de la banque commerciale et de la banque des particuliers représentent des enjeux clés pour l'atteinte des ambitions de la Banque.

<<L'exécution de la stratégie conduite par le management de la Banque, auquel s'associe le Conseil d'Administration, dans un environnement économique qui s'améliore bien que marqué encore par les répercussions de deux années de crise sanitaire et les incertitudes géopolitiques actuelles, devrait permettre à Ecobank Côte d'Ivoire, de maintenir la dynamique de résultats en progression observés ces dernières années>>, avance encore la direction de cet établissement bancaire.