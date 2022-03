Sénégal: Banque Atlantique - Abdelmoumen Najoua, nommé directeur général

La Banque Atlantique Sénégal a un nouveau directeur général en la personne de M. Abdelmoumen Najoua, indique un communiqué de l'institution bancaire en date du 15 mars et dont fratmat.info a eu copie ce jour.

Il succède à ce poste Mme Alexandra Awadi, après 16 ans passés au sein de la banque. Dans la même veine, M. Pathé MBengue a été également nommé directeur général adjoint du même établissement bancaire.

" Je tiens à féliciter la nouvelle équipe de direction qui continuera à porter les aspirations du groupe BCP pour le Sénégal. Je souhaite plein succès à MM. Najoua et MBengue. Je salue également Mme Awadi pour son engagement et sa fidélité à la banque et lui formule mes vœux de réussite dans ses futurs challenges ", a déclaré M. Abdelsalem Bennani, directeur général adjoint en charge de la Banque de l'international au sein du groupe Bcp.

Titulaire d'une Licence en mathématiques appliquées et d'un Mba en finance, Abdelmoumen Najoua a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de cette banque dont ceux de directeur de l'Organisation et de directeur marketing opérationnel de la Banque de détail, avant de rejoindre Banque Atlantique Côte d'Ivoire en 2014 en tant que directeur de la clientèle des particuliers et du réseau.

Quant à Pathé MBengue, il est titulaire d'un Dess en commerce international et finance. Il a précédemment occupé les postes de directeur de la Banque de l'entreprise au sein de Banque Atlantique Sénégal, puis de Dga de la même banque au Bénin.