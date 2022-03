Cote d'Ivoire: Élection à la FIF - De Zokora à Drogba, la "guerre" des Didier

Décidément, Didier Drogba devra surmonter un fatras d'obstacles sur le chemin devant éventuellement le conduire à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Visiblement, l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas le soutien de ses anciens coéquipiers pour le poste de président de la FIF. Dans une video publiée sur Facebook, un autre ancien capitaine de l'équipe nationale ivoirienne, Didier Zokora alias Maestro, reproche à Didier Drogba de n'avoir pas associé les anciens à son projet.

" On est fiers qu'il (Didier Drogba, ndlr) soit candidat, mais qu'est-ce qu'il fait pour que nous les joueurs on soit derrière lui? Il doit nous réunir, nous tous, et chacun va parler de ce qu'il ressent dans son cœur et du projet. Et on pourra apporter un plus (... ). Puis on va dire à la nation ivoirienne que c'est le projet des joueurs de la Côte d'Ivoire et on le dépose. Je pense qu'Il n'y aura pas quelqu'un qui va s'opposer (... ) ", a expliqué le joueur le plus capé de la sélection ivoirienne (153), assurant qu'il n'y a " pas de jalousie et nous sommes prêts à l'écouter." Au début de son direct Facebook, Didier Zokora a assuré que sa démarche n'avait rien à voir avec la personne de Didier Drogba. Seulement, la suite laisse croire tout le contraire." Drogba Didier, c'est celui qu'on a toujours privilégié. C'est nous qui avions voulu qu'il soit capitaine des Eléphants à l'époque de Cyril Domoraud. Mais depuis 2014, lui et moi on ne s'est jamais appelés, ni vu, et quand il vient en Côte d'Ivoire, il a un projet qui est aussi grandiose et qui nous concerne, nous les concernés on est pas avisés ", a dardé l'ancien sociétaire de Tottenham.

Dans ShowBuzz, une émission de divertissement sur NCI, une chaine de télévision ivoirienne, les chroniqueurs, qui abordaient le sujet, ont montré une récente photo sur laquelle on aperçoit Didier Zokora présent à une rencontre que Drogba a récemment eue avec d'anciens joueurs de la sélection nationale.

La réaction de Didier Drogba:

Mais Didier Drogba ne veut pas en rajouter à la polémique. Dans un message Facebook, l'ancien attaquant de Chelsea, sans citer personne, a voulu jouer les rassembleurs.

" Je découvre avec beaucoup de peine les vidéos et messages qui se diffusent sur la toile, il est malheureux que le débat sorte du cadre des élections. Il n'y a pas de sujet de personne ", a fait savoir Didier Drogba. " Tous mes anciens coéquipiers demeurent mes frères et mes amis. Les autres candidats également, il y a une vie après cette élection. Restons respectueux et concentrés ", a-t-il poursuivi.

Et de lancer: " N'alimentons pas la haine et la division, ma candidature est celle du rassemblement et non pas de la division. Nous sommes tous Ivoiriens, nous souhaitons tous rassembler autour des valeurs du football ivoirien et de sa renaissance. Je ne cautionne pas du tout l'état d'esprit de jugement et condamne toute personne qui en mon nom ou au nom de ma candidature sèmera la discorde. On est ensemble ".

Qui de Didier Drogba ou de Sory Diabaté ou encore d'Idriss Diallo sera le prochain président de la FIF? La réponse sera connue le 23 avril 2022, date du congrès électif déjà reporté à plusieurs reprises.