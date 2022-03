Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Des chercheurs renforcent leurs capacités en rédaction scientifique

Chercheurs, enseignants chercheurs et doctorants prennent part à l'atelier sur "La rédaction des articles scientifiques", organisé par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri), du 21 au 26 mars à Brazzaville. L'objectif est de faire en sorte que les travaux documentés de ces derniers soient acceptables dans des revues spécialisées.

La production scientifique congolaise, bien que brillante, n'est toujours pas suffisante et suffisamment diffusée, a fait constater la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, à l'ouverture des travaux de l'atelier sur la rédaction des articles scientifiques. " L'absence de publication, de communication, des fiches techniques et scientifiques limite les possibilités d'obtention de bourses, de participation à des rencontres scientifiques, de promotion ou encore d'obtention de financement de projets de recherche ", a-t-elle indiqué, justifiant la tenue dudit atelier.

Pour sa part, le directeur général de l'Anvri, Patrick Obel Okeli, a reconnu que passer de la production scientifique à sa transcription documentée est un exercice difficile, surtout pour les jeunes chercheurs. " Une difficulté qui est en partie responsable de la faible publication des résultats de la recherche congolaise. Les exigences rédactionnelles sont à l'origine du faible taux d'acceptation des articles scientifiques dans des revues spécialisées ", a-t-il souligné.

Au cours de l'atelier sur la rédaction des articles scientifiques, qui va durer six jours, les travaux en atelier porteront sur la méthodologie de rédaction des articles scientifiques et des fiches techniques, avec pour supports les mémoires des étudiants déjà corrigés, en vue de consolider les acquis. La restitution se fera par le représentant de chaque groupe de travail. Celui-ci présentera un article scientifique et une fiche technique rédigés par son groupe.

En souhaitant pleins succès à cet atelier, la ministre Edith Delphine Emmanuel a rappelé que la capacité des chercheurs congolais à rivaliser sur le marché mondial et sous-régional dépendra de la qualité des résultats de leurs travaux scientifiques.