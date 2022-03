Congo-Brazzaville: Commerce - Les vendeuses de Diata et Château d'eau renforcées dans leurs activités

Le président de la l'Association Diata-Château d'eau innovation, Alban Kaky, a offert, le 20 mars, un prix spécial à plus de deux cents femmes de ces quartiers exerçant dans le petit commerce tel la vente de charbon, de la farine de manioc et autres.

Dans le cadre de la célébration des activités du mois de la femme, la plateforme Diata-Château d'eau innovation a choisi de valoriser le travail de certaines femmes de la troisième circonscription électorale de Makélékelé, en renforçant leur petit commerce. Il a été, en effet, question de leur offrir des sacs de charbon. Une manière, selon Alban Kaky, de soutenir leur commerce tout en les accompagnant dans le processus de l'autonomisation financière et du développement de la communauté.

Les bénéficiaires, identifiées et présélectionnées au préalable, vivent toutes dans les différentes zones de Diata et de Château d'eau. " Outre le fait de renforcer leur commerce, nous les aidons à avoir une connaissance sur la gestion des bénéfices et les coûts d'achat, afin qu'elles puissent prospérer. Cela va aboutir, il suffit d'avoir une vision. En plus, il y aura un suivi personnalisé. C'est, en effet, le fruit d'une étude que nous avons réalisée sur les petits commerces les plus utilisés dans nos quartiers. La semaine prochaine, nous aurons plus de trois cents femmes qui recevront des sacs de foufou ", a expliqué Alban Kaky.

A en croire les bénéficiaires, ce geste s'inscrit dans l'optique de l'émancipation de la gent féminine dans son ensemble, puisqu'avec une bonne gestion, leur commerce se reproduira.

" Les choses changent vraiment. Ce genre de geste est louable, puisque l'objectif consiste à rendre hommage aux femmes. Nous sommes en mars et cette association et son président, Alban Kaky, ont prouvé leur amour pour nos quartiers. Aider une femme, c'est participer au développement de la communauté ", a signifié une bénéficiaire.

Notons que dans les prochains jours, les vendeuses des produits de première nécessité comme la farine de manioc et autres seront également à l'honneur. Créée en 2016, l'Association Diata-Château d'eau innovation vise le développement communautaire de ces deux quartiers.