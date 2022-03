Congo-Brazzaville: Autonomisation - Trois coopératives de femmes rurales primées

Le groupement "Soleil transformation", spécialisé dans la pêche artisanale dans le département de la Sangha, a reçu, le 18 mars, le premier prix du programme Women's activity awards dédié cette année à la femme rurale. Le groupement pour le développement du Niari et le Centre d'apprentissage de Hinda (Kouilou) ont également été distingués pour leurs œuvres entrepreneuriales.

Le projet du groupement "Pelissa Nsengo" sur la pêche et la transformation des produits halieutiques est celui qui a séduit le plus le jury de Women's activity awards. Cette coopérative réunit une dizaine de femmes pêcheurs parmi lesquelles Jacqueline Atolo.

Ces productrices parcourent la rivière Sangha, au nord de la République du Congo, à l'aide des pirogues et d'autres moyens rudimentaires.

La soirée organisée par Women's activity awards a été une occasion pour la déléguée du groupement, Jacqueline Atolo, de mobiliser des partenaires pour le financement de leur projet. " Nous avons besoin de moteur hors bord pour notre pirogue, de moto pompe, de moyen roulant comme le Kavaki pour écouler nos produits, ainsi que des glacières pour la conservation des poissons ", a-t-elle plaidé.

L'appel aux donateurs a aussi été lancé par la présidente du Groupement pour le développement du Niari, Rose Mfoutou, pour le soutien à leur projet de transformation locale de la tomate. Le groupement spécialisé dans la production des légumes entend accroître sa production et réduire la perte des produits. " Des kilos de tomate sont jetés à cause du manque d'accès au marché et de facilité de transport. C'est pourquoi, nous demandons aux partenaires de nous aider à avoir les outils de conservation et les moyens roulants pour accéder aux grands marchés ", a sollicité Rose Mfoutou.

Présente sur le terrain en faveur de la promotion de l'autonomisation des femmes et filles mères, l'Association femme modèle, initiatrice du programme Women's activity awards, veut interpeller les partenaires au développement et les structures publiques d'appui à l'entrepreneuriat féminin sur la situation de la femme rurale. D'après la directrice exécutive de Women's activity awards, Mildred Moukenga, le thème de la sixième édition du programme " Promotion de l'entrepreneuriat en zone rurale " illustre l'engagement de cette plateforme.

" Nous sommes tout à fait conscients que développer et structurer les activités de ces femmes passeront par la formalisation et la mise en place d'une gestion de base d'entreprise. C'est à ce niveau que l'Association femme modèle intervient, en jouant le rôle d'interface entre le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) et les productrices. Pour que ces objectifs soient atteignables, il faut que les productrices acceptent de changer leurs paradigmes ", a estimé Mildred Moukenga, ajoutant qu'un partenariat lie leur plateforme et le Figa qui a promis d'appuyer les productrices.