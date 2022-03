Avec plus de 70 % de sa population adulte entièrement vaccinée contre la COVID-19, Cabo Verde affiche la troisième couverture vaccinale la plus élevée en Afrique subsaharienne, derrière deux autres États insulaires : les Seychelles et Maurice.

Un musicien devenu guide touristique, un jeune informaticien dans l'administration de la santé publique et une infirmière allant par monts et par vaux pour sauver des vies : ce sont autant de héros du quotidien, tous animés par la volonté de rouvrir leur pays au tourisme et par une forme d'hospitalité et de bienveillance si singulière qu'elle porte même un nom ici : la « morabeza ».