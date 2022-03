Gabon: Dr. Guy Patrick Obiang Ndong en séance de travail avec la Direction de INFASS

Libreville, le 21 mars 2022 - Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la Transformation (PAT) impulsé par le Président de la République, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong assisté de son Ministre Délégué, Justine Lembimbi épse Mihindou, a présidé une séance de travail en présence des Secrétaires Généraux du Ministère et de la Direction de l'Institut national de formation d'actions sanitaire sociales et sociales (INFASS).

Le but de cette séance de travail était de rappeler l'impérieuse nécessité du Gouvernement d'accélérer la réforme de l'INFASS en vue de la formation des personnels de santé de qualité aussi bien dans le domaine de la santé que du social. Cela passe par la redéfinition des curricula de formation qui doivent s'arrimer aux exigences du système LMD (Licence-Master-Doctorat) comme indiqué dans le PAT.

A cet effet, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a prévu une rencontre avec son collègue en charge de l'enseignement supérieur pour la mise en place d'un cadre de travail et de réflexion avec les universités des sciences de la santé (USS) et Omar Bongo (UOB). Pour lui " l'INFASS doit mutualiser, capitaliser et optimiser son organisation et ses enseignements aux normes internationales comme souhaité par les plus hautes autorités "

Il convient de rappeler que l'INFASS assure la formation initiale et continue dans les filières professionnelles, notamment dans les domaines d'action sanitaire et sociale pour les niveaux de Bac+2, Bac+3 et Bac+5.

Afin de mettre fin à l'anarchie constaté dans la formation des personnels de santé par les structures privées, le Ministre de la Santé a annoncé la mise en place dans les meilleurs délais, d'un comité de réflexion pour l'organisation sur toute l'étendue du territoire national, du premier concours au diplôme national pour les professions paramédicales conformément aux dispositions du décret 0121/PR/MS du 06 mai 2021.