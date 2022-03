Afrique: Cyber Africa Forum - La 2è édition sous le sceau de la souveraineté numérique

La deuxième édition du Cyber Africa Forum (Caf) se tient du 9 au 10 mai 2022 sur les bords de la lagune Ebrié (Abidjan), sous le parrainage du chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, indique un communiqué des structures Ciberobs et Jeune Afrique Media Group qui en sont co-organisateurs.

Le Caf, cette année, est organisé autour du thème : " Souveraineté numérique et protection des données, leviers de croissance économique pour le continent africain ". Il verra la participation d'experts dans le domaine du cybersécurité en provenance de 25 pays et de nombreux acteurs et entreprises évoluant dans le secteur. Ce Cyber forum prévoit à cet effet 23 panels et plus de 80 intervenants.

Ce sera l'occasion, selon les organisateurs, d'aborder l'émergence de nouveaux risques en matière de cybersécurité, notamment liés aux pratiques associées à la numérisation des sociétés africaines (télétravail, finance numérique et/ou décentralisée, commerce en ligne, souveraineté dans un contexte de tensions géopolitiques...).

Les talents de la cybersécurité africaine seront également à l'honneur par le truchement de certaines initiatives au cours du Forum. Il s'agit du " Cyber Africa Women ", qui vise à promouvoir et soutenir les femmes dans le domaine de la cybersécurité et du numérique ; de la distinction de personnalités ayant œuvré pour le renforcement de la cybersécurité sur le continent ; et de la remise d'une récompense " inédite " en faveur de la start-up de l'année dans le domaine.

Il faut par ailleurs signifier l'organisation d'un hackathon. Une compétition qui réunira une trentaine de candidats autour d'une épreuve dénommé Ctf (Catch the flag). A l'issue de ce concours, les 3 premiers à terminer le challenge recevront des prix.

Il faut rappeler que le Cyber Africa Forum précédent avait rassemblé, selon les chiffres des organisateurs, 700 participants sur site (et plus d'un millier sur Facebook et YouTube Live). Au moins 60 pays y étaient représentés avec à la clé plus de 150 rendez-vous d'affaires organisés.