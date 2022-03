Cote d'Ivoire: Concours de danse traditionnelle et de théâtre - Les lauréats de la 2è édition du "Fiacc 2021" connus

Les groupes vainqueurs du concours de danse traditionnelle et de théâtre du Festival international des arts et de la culture de Cocody (Fiacc) 2021 sont connus. Il s'agit de la compagnie "La Gara"dans la catégorie du théâtre et de la compagnie "Art et culture" dans la catégorie danse. Ils ont reçu la somme de 500 000 Fcfa et un certificat de participation. La cérémonie de remise des prix s'est tenue le samedi 19 Mars 2021, dans un hôtel de la commune de Cocody.

Quant aux groupes classés deuxième à savoir, la compagnie du "Dja" et "N'Zarama d'Afrique", ils ont également reçu la somme de 200 000 Fcfa plus un certificat de participation.

Enoc Oulaï, commissaire général du Fiacc, a rappelé l'objectif principal de ce festival. " L'objectif de ce festival à travers l'organisation de ce concours est de promouvoir la culture ivoirienne. Nous ferons encore mieux pour les prochaines éditions afin de permettre aux artistes d'exprimer leurs talents ", a-t-il précisé.

Tout en remerciant la ministre de la Culture et de l'industrie des arts, Harlette Badou et le maire de la commune de cocody pour leur soutien financier et technique.

Quant à Hortense Zagbayou, représentante de la ministre de la culture, par ailleurs directrice de centre d'action culturelle d'Abobo, a salué cette initiative qui valorise les arts et la culture dans la commune de Cocody et les exhorter à plus d'engagements. " Madame la ministre tient à vous exhorter aux respects des engagements et surtout à la persévérance malgré les difficultés rencontrées. Elle réitère son engagement à vous accompagner dans cette aventure artistique et culturelle ", a-t-elle indiqué.

Notons que le lancement de cette deuxième édition avait pour thème : " Les Arts et la culture au service de l'environnement et de la solidarité ".